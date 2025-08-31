Lyca Mobile lancia “5G Portin 599”: 150GB a 5,99€

Lyca Mobile lancia una nuova proposta aggressiva pensata per chi desidera cambiare operatore. L’offerta “5G Portin 599” prevede un pacchetto da 150GB di traffico dati, minuti e SMS illimitati, il tutto al costo di 5,99€ ogni 30 giorni.

Il piano, disponibile esclusivamente online, è riservato ai nuovi clienti che effettuano la portabilità da qualsiasi altro gestore. Per incentivare ulteriormente il passaggio, Lyca Mobile offre i primi due rinnovi gratuiti, dopo il pagamento iniziale del primo mese. Così facendo l’utente potrà usufruire di tre mesi di servizio completo spendendo meno di 6 euro.

Lyca Mobile 5G: copertura, condizioni e vincoli dell’offerta

La SIM può essere richiesta direttamente sul sito ufficiale dell’ operatore e, una volta completata la registrazione, il piano viene attivato in automatico. In caso di ritardi o rifiuto della portabilità, la promozione resta valida per 30 giorni su un numero Lyca Mobile temporaneo. Prima di poter utilizzare i servizi, è necessario attendere il messaggio di conferma o verificare l’attivazione digitando il codice *137#.

Uno degli aspetti più importanti della nuova proposta è l’accesso al 5G, a condizione di avere un dispositivo compatibile e di trovarsi sotto copertura della rete su cui LycaMobile si appoggia. Altrimenti la navigazione resta disponibile in 4G, con la possibilità di utilizzare anche il servizio VoLTE per le chiamate vocali, purché lo smartphone sia abilitato.

Per quanto riguarda il roaming, l’offerta include 8GB di traffico dati in UE, mentre minuti e SMS restano illimitati anche all’estero, nel rispetto della politica di uso corretto. Lyca Mobile specifica poi che il piano è destinato a un utilizzo strettamente personale e non commerciale. Il rinnovo dell’offerta avviene automaticamente ogni 30 giorni, a patto che sulla SIM sia disponibile il credito necessario. In caso contrario il cliente avrà comunque a disposizione 90 giorni per ricaricare e riattivare il piano senza perdere l’offerta. Per tante altre soluzioni simili ed ugualmente vantaggiose vi consigliamo di consultare le pagine ufficiali dell’ azienda.