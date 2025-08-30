WindTre 5G: 200 Giga a tutta velocità a 9,99 €!

Quando si parla di offerte telefoniche spesso ci si trova davanti a elenchi infiniti di numeri, condizioni e postille scritte in piccolo. Qui invece la proposta è semplice e diretta: con 9,99 € al mese WindTre mette sul piatto 200 giga da usare alla massima velocità disponibile, con il 5G che arriva fino a 2 Gbps se il tuo telefono è compatibile. In pratica, vuol dire poter guardare film, scaricare file pesanti o giocare online senza preoccuparsi che la connessione ti abbandoni.

200 Giga in 5G, la potenza di WindTre a portata di mano

E non si parla solo di giga: ci sono anche minuti illimitati e 50 SMS, che oggi usiamo sempre meno ma che possono tornare utili. In più, quando sei in viaggio in Europa, hai 12,6 giga extra dedicati: non tantissimi, ma più che sufficienti per rimanere connesso senza brutte sorprese.

La parte interessante è che l’attivazione è gratuita e la SIM arriva direttamente a casa in un paio di giorni, oppure puoi scegliere la eSIM e averla subito. Se decidi di passare da un altro operatore, come Vodafone o Ho Mobile, ti trasferiscono automaticamente anche il credito residuo: dettaglio piccolo, ma che fa comodo.

WindTre sottolinea anche la copertura: il 99,7% della popolazione raggiunta dal 4G e il 97% dal 5G. Numeri che raccontano una rete ormai solida e capillare. E se hai dubbi o problemi, non sei lasciato a te stesso: ci sono oltre 3.500 negozi fisici e un’assistenza gratuita al 159, oltre a un’app che ha una valutazione media di 4.3 su 5, molto apprezzata perché permette di controllare e personalizzare l’offerta senza complicazioni.

Un tocco in più arriva con Winday, l’iniziativa che ogni giorno regala sconti, giochi, concorsi e persino il 10% degli acquisti su Amazon convertito in credito telefonico. È un modo per aggiungere un po’ di divertimento a un servizio che, di solito, consideriamo solo “tecnico”.

Insomma, l’offerta non si limita a dire quanti giga hai e quanti minuti puoi usare: prova a creare un pacchetto completo, dalla velocità di connessione agli extra quotidiani, mettendo insieme praticità e piccoli bonus che rendono l’esperienza un po’ meno anonima.