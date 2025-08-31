Aliexpress abbatte il prezzo di questo fantastico mini PC

Aliexpress abbatte il prezzo di questo favoloso mini PC. Si tratta del nuovo mini PC BMAX B4 Turbo. Il noto store di shopping online Aliexpress ha dunque ridotto notevolmente il prezzo. Grazie al folle sconto del 68%, gli utenti potranno infatti portarselo a casa ad un ottimo prezzo di soli 135,53 euro. Si tratta di un notevole risparmio, soprattutto per un prodotto del genere se si pensa che il suo costo solitamente è pari a 433,71 euro. Lo si potrà acquistare seguendo QUESTO LINK.
Aliexpress abbatte il prezzo del fantastico Mini PC BMAX B4 Turbo
Il mini PC BMAX B4 Turbo è un prodotto davvero fantastico e lo si potrà acquistare ad un ottimo prezzo solo su Aliexpress. Quest’ultimo vanta la presenza di notevoli caratteristiche. Spicca ad esempio la presenza del processore Inten N150 di tredicesima generazione. A supportare le performance, gli utenti potranno scegliere tagli di memoria con 16 GB di RAM DDR4 e fino a ben 512 GB di storage interno di tipo SSD. Nonostante le piccole dimensioni, gli utenti potranno inoltre utilizzare svariate porte di ingresso.
Oltre a questo , lo store Aliexpress sta proponendo anche altri prodotti di rilievo in super sconto, con spedizione gratuita e niente dazi doganali.
Aliexpress, i prodotti migliori della giornata con super sconti
Codici sconto Aliexpress:
