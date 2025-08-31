Xiaomi SU7 L: primi dettagli sulla versione a passo lungo

Il mercato delle auto elettriche è in continua trasformazione e, dopo Tesla con le sue versioni allungate, anche Xiaomi sembra pronta a seguire la stessa strada. Nelle ultime settimane sono apparse in rete le prime foto della Xiaomi SU7 L. Questa è la variante a passo lungo della berlina elettrica che ha segnato l’ingresso del colosso cinese nel settore automotive.

Le immagini mostrano un prototipo camuffato, ma con proporzioni chiaramente diverse rispetto alla versione standard. La SU7 L appare più imponente, con un posteriore allungato che lascia intuire una maggiore abitabilità per i passeggeri sul retro. Questo dettaglio è particolarmente importante per il mercato cinese, dove lo spazio posteriore rappresenta un fattore determinante nella scelta di un’auto premium.

Xiaomi SU7 L a passo lungo, il debutto della variante con più spazio e più comfort che sfida Tesla

Il passo allungato non solo aumenterà lo spazio per le gambe, ma potrebbe anche portare a nuovi optional esclusivi. Tra le ipotesi più accreditate troviamo sedili posteriori reclinabili elettricamente, pannelli-portiera ridisegnati e altre soluzioni pensate per il comfort dei passeggeri. La SU7 L potrebbe così collocarsi in una fascia ancora più alta rispetto alla versione base. Andrà a sfidare direttamente le berline di lusso elettriche già affermate.

Design e tecnologia invariati

Dal punto di vista stilistico, la SU7 L mantiene il design slanciato e sportivo della versione standard. Le linee restano fluide e moderne, con gruppi ottici sottili e un profilo aerodinamico che trasmette solidità. Sotto la carrozzeria, invece, dovremmo ritrovare le stesse motorizzazioni della gamma SU7. Saranno disponibili varianti a trazione posteriore e integrale, abbinate a pacchi batteria di grande capacità. Con la SU7 L, Xiaomi punta a rafforzare la propria immagine nel settore delle auto elettriche premium. Al momento, un settore dominato da Tesla. L’obiettivo è non solo proporre un modello competitivo in termini di tecnologia e prestazioni. Ma anche offrire una versione che risponda alle esigenze di chi cerca lusso e spazio extra.

Il debutto ufficiale non è ancora stato annunciato, ma le prime foto lasciano intendere che Xiaomi stia accelerando i test su strada, in vista di un lancio non troppo lontano.