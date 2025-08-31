Ad
Gemini: nuove forme e animazioni in arrivo su Android

Su Android, Gemini continua ad evolversi con nuove opzioni. Ecco i cambiamenti in arrivo per l'assistente AI.

scritto da Margareth Galletta
Novità in arrivo per Gemini su Android

Google ha definito tale effetto “gooey”, termine che richiama la fluidità di una sostanza flessibile. La transizione vuole trasmettere un senso di modernità e continuità visiva con il resto delle linee guida grafiche adottate dall’azienda. Non è solo l’overlay a cambiare.  Anche i pulsanti che attivano funzioni come “Condividi schermo con Live” e “Chiedi informazioni sulla schermata” adottano ora la stessa estetica allungata. Confermando la volontà di uniformare l’esperienza utente.

Non manca però una piccola nota stonata. La nuova pillola dell’overlay non corrisponde esattamente alla barra di input che compare all’interno dell’app completa di Gemini. Quest’ultima, infatti, mantiene ancora una forma diversa. È una discrepanza che potrebbe essere temporanea e destinata a risolversi nei prossimi aggiornamenti.

Al momento, Google ha avviato il rollout sia per la versione stabile (16.32) sia per quella beta (16.33) dell’app.  Confermando l’intenzione di rendere il nuovo design disponibile a un pubblico ampio fin da subito.

Margareth Galletta

