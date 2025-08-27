Copertina Google Pixel 10 Pro XL

Quando è salito sul palco, il Google Pixel 10 Pro XL non ha gridato, ma ha detto tutto con calma e competenza. Schermo da 6,8 pollici, Tensor G5, AI integrata, Zoom Pro Res da 100x… Un telefono che sembra crescere nel silenzio e offrire tutto quello che conta davvero. L’AI però, da noi in Italia arriva… a metà. E questo non è un bene.

https://youtu.be/zJtGPJFh8Ag

Display

Il display Super Actua da 6,8″ è uno spettacolo. OLED LTPO 20:9 con risoluzione QHD+ (circa 1344 x 2992) e densità di 486 ppi, refresh variabile tra 1 e 120 Hz. Gorilla Glass Victus 2 davanti e dietro, luminosità massima fino a 3 300 nits. Un pannello che regge il sole pieno, ma anche la lettura notturna. La fluidità è rara da trovare in schermi così grandi: l’ho apprezzata subito nel passaggio tra app e video.

Processore

La quinta generazione del chip Tensor G5, realizzato da TSMC su processo N3P, è il cuore del dispositivo. Un balzo in avanti: +34% in CPU e +60% in AI rispetto al G4 secondo Google. Con Android 16 e Material 3 Expressive, anima tutto in modo reattivo e personalizzato. Gemini Nano, Magic Cue, Camera Coach: l’intelligenza artificiale è ovunque, ma senza farsi notare con grafica invadente.

Design e chicche tecniche

Il design affina la linea precedente: cornici sottili, barra delle fotocamere più prominente e corpo in metà alluminio riciclato e vetro lucido. Arriva anche Pixelsnap, il sistema di magneti Qi2 che supporta accessori MagSafe-like senza compromessi. La ricarica wireless raggiunge i 25W solo sul Pro XL — una comodità rapida che ho testato subito: il metti su e si carica senza affanno.

Comparto foto e video

Il reparto fotocamere è tra i più completi provati finora:

Sensore principale da 50 MP (grandangolare)

Ultra‑wide da 48 MP

Teleobiettivo da 48 MP con zoom ottico 5x e stabilizzazione migliorata

Selfie da 42 MP

Non solo hardware: il Pro Res Zoom 100x, potenziato da AI sul Tensor G5, consente ingrandimenti generativi fino a 100x. È una funzionalità sorprendente—i risultati non sono perfetti, ma sicuramente utili e senza sgranature folli. C’è anche registrazione video fino a 8K, Night Sight video e stabilizzazione avanzata. Un pacchetto che elegge il Pro XL a grande regista tascabile. Bisogna dire che per vedere le potenzialità del comparto foto e video suggerisco di guardare la recensione video collegata.

Hardware e batteria

Con 16 GB di RAM e storage fino a 1 TB UFS 4.0, il Pixel 10 Pro XL è un tutt’uno con l’efficienza. La batteria da 5 200 mAh è la più generosa della serie; nelle prime prove ha superato le 24 ore di uso normale, e può superare dimensioni notevoli in modalità risparmio. La ricarica cablata arriva fino a 45W, mentre il wireless Qi2 va a 25W. È un telefono che non ti fa pensare di divorare giorno dopo giorno.

Software

Android 16 puro, con Material 3 Expressive, anima l’esperienza con animazioni piacevoli e personalizzazione cromatica. Ma il protagonista è l’AI: Magic Cue anticipa il testo e le risposte, Camera Coach ti guida a inquadrare meglio, Gemini Live traduce in chiamata, Pixel Journal passa dallo smartphone al diario intelligente. Tutte funzioni che cambiano il modo di usare il telefono… ma senza propaganda.

Conclusioni

Ho passato diversi giorni col Pixel 10 Pro XL in tasca. Più o meno, perché è un mattoncino. È uno smartphone imponente, ma ergonomico. Scatti a lunga distanza? Non lo vivo come gimmick. Calma, dettagliato. Lo schermo è luminoso, animazioni precise, batteria con riserva. L’intelligenza AI non ti fa sentire osservato ma… aiutato. È un telefono maturo: non urla, ma ti resta addosso come un vestito comodo.

Il Pixel 10 Pro XL è il flagship Google che equilibria potenza e intelligenza, senza spararla. Display generoso, zoom 100x vivido, autonomia robusta, AI utile, 7 anni di aggiornamenti: è un telefono che non ti spinge a cambiare idea, ma a considerarlo compagno. Per chi vuole un pixel che fa di più, ma senza show inutile, è un acquisto ragionato. Prezzo altissimo di 1299€ quindi… suggerisco di aspettare lo street price con le offerte autunnali per poterlo prendere.