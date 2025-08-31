AI: ecco come potrebbe essere diagnosticato il diabete in anticipo

L’intelligenza artificiale viene utilizzata sempre di più dagli utenti, ma non solo. Parliamo di uno strumento innovativo che viene ormai impiegato in diversi ambiti tra cui quello medico. Molto spesso, infatti, l’AI si rivela un vero e proprio assistente virtuale, sempre pronto a rispondere alle esigenze di utenti e specialisti. Non passa inosservata la notizia che vede come protagonista un team di ricercatori dello Scripps Research Translational Institute.

Un team, di cui fanno parte anche alcuni studenti italiani dell’Università di Padova, che sta dedicando parte del proprio lavoro allo studio di alcuni aspetti importanti riguardanti il diabete. Secondo quanto diffuso, infatti, gli esperti e studiosi sarebbero riusciti a predire il diabete. Un passo avanti, dunque, molto importante nel campo della medicina dato che permetterebbe di diagnosticare la malattia con largo anticipo.

AI e sensori per predire il diabete

Quante volte vi sarà capitato di parlare e testare personalmente le potenzialità dei nuovi sistemi basati sull’intelligenza artificiale? Ebbene, tali potenzialità stanno gradualmente entrando in ambiti molto importanti come quello medico. Il team di ricercatori dello Scripps Research Translational Institute è riuscito a mostrare che sensori indossabili e intelligenza artificiale potrebbero essere in grado di trasformare il modo in cui il diabete viene sia diagnosticato che gestito.

Come affermato da Giorgio Quer, direttore di Intelligenza artificiale e professore associato di Medicina Digitale presso Scripps Research, il team è riuscito a dimostrare che due persone con lo stesso valore di HbA1c possono avere profili di rischio sottostanti molto diversi. Analizzando più dati, ovvero quanto tempo impiegano i picchi glicemici a rientrare, cosa succede al glucosio durante la notte, qual è l’apporto alimentare e persino cosa accade nell’intestino, sembrerebbe essere possibile iniziare a distinguere chi è su una traiettoria rapida verso il diabete e chi no. Dunque, il lavoro che il team sta portando avanti è del tutto importante.