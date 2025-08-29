ChatGPT: OpenAI discute per estendere la versione Plus a tutti

ChatGPT è diventato uno dei chatbot preferiti da utenti di tutto il mondo. Non casualmente, OpenAI ha lanciato uno strumento che si contraddistingue grazie a una ricca serie di funzionalità. Funzionalità che consentono di rispondere alle esigenze degli utenti in pochissimi secondi. Come ben sappiamo, sono disponibili diversi piani per poter utilizzare ChatGPT.

I piani si differenziano per alcune funzioni offerte e che di conseguenza richiedono che l’utente paghi una somma di denaro per poterne usufruire. Una notizia che nelle ultime ore sta facendo il giro del web riguarda l’estensione di ChatGPT Plus a tutti. Scopriamo maggiori informazioni e dettagli in merito.

ChatGPT: piano Plus disponibile per tutti gli utenti del Regno Unito

Siete tra coloro che utilizzano giornalmente questo chatbot basato sull’AI? Secondo quanto diffuso negli ultimi giorni dal Gurdian, il CEO di OpenAI, Sam Altman e il segretario di Stato per la scienza e l’innovazione avrebbero avviato un dialogo con l’obiettivo di rendere disponibile il piano Plus per tutti nel Regno Unito. Non a caso, dunque, si tratta di una notizia che sta attirando l’attenzione di tantissimi utenti.

Quel che sappiamo, inoltre, è che una simile mossa riguarderebbe un importante investimento di 2 miliardi di sterline. Cifra del tutto importante, necessaria per poter espandere i servizi inclusi in Plus a tutti i cittadini del Regno Unito. Nonostante la discussione avviata nei giorni scorsi tra il CEO di OpenAI e il segretario di Stato per la scienza e l’innovazione, non sono mancati pareri da parte dell’esecutivo. Quest’ultimo infatti sembrerebbe non del tutto convinto di poter portare avanti una simile iniziativa.

Non ci resta dunque che attendere ulteriori aggiornamenti per capire se ChatGPT Plus sarà realmente esteso a tutta la popolazione. I costi dell’investimento sono inevitabilmente alti e l’obiettivo del Governo inglese sembrerebbe essere anche quello di testare la sicurezza di tale tecnologia.