Apple iPad Air 13″ su Amazon a prezzo shock: per voi sconto del 15%

Vi piacerebbe acquistare un device a marchio Apple? Lo avete sempre desiderato ma il prezzo elevato non vi ha mai permesso di poter procedere con l’acquisto? Oggi avete l’opportunità di approfittare di uno sconto. Sconto proposto dal colosso dell’e-commerce Amazon che vi consente di risparmiare rispetto ad altri giorni.

L’Apple iPad Air 13” con chip M3 dispone di un fantastico display Liquid Retina che offre un’ampia gamma cromatica P3 e una riflettanza ridotta al minimo. Utilizzarlo in condizioni di eccessiva luminosità, dunque, non è un problema perché offre sempre immagini assolutamente spettacolari.

Apple iPad Air 13” in offerta su Amazon

Se avete sempre desiderato acquistare un dispositivo a marchio Apple questa è l’occasione giusta per approfittarne. Oltre al fantastico display, questo Apple iPad Air 13” è potenziato dallo straordinario chip M3, ma dispone anche del touch ID, di fotocamere evolute, Wi Fi 6E ultrarapido e connettore USB C. Oltre a ciò, non possiamo non sottolineare che grazie alle potenti funzioni di iPadOS è possibile portare a termine qualunque tipo di progetto. Compatibile naturalmente con le innovative Apple Pencil Pro e Magic Keyboard.

In merito al chip M3 è bene sapere offre prestazioni straordinarie per affrontare lavori impegnativi, attività creative, giochi dalla grafica complessa, e per usare simultaneamente più app. Un dispositivo perfetto, dunque, se volete creare progetti di diverso genere e avere al tempo stesso uno spazio di archiviazione adeguato.

Per completare l’esperienza d’uso Apple ha anche implementato una videocamera frontale da 12MP, perfetta per le videochiamate e per i selfie, e una fotocamera posteriore da 12MP con grandangolo. Quest’ultima perfetta invece per fare scansioni di documenti, scattare foto e girare video 4K.

Non lasciatevi sfuggire questa fantastica occasione che vi consente di acquistare l’Apple iPad Air 13″ a soli 819 euro anziché 969.