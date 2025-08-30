Xbox unifica la cronologia di gioco tra console, PC e cloud

Gli appassionati del mondo Xbox saranno contenti di accogliere una grande novità che arriva da una fase di test molto lunga: ecco la cronologia di gioco sincronizzata per tutte le piattaforme. Ci sarà quindi la sincronizzazione tra pc, console e cloud per avere così un elenco unico e aggiornato con tutti i titoli ai quali si è avuto accesso di recente, senza dover tenere presente qual è stato il dispositivo usato.

Una cronologia davvero multipiattaforma

L’obiettivo è offrire continuità tra console, PC e dispositivi portatili come l’Asus ROG Ally. Che si tratti di una sessione su Xbox Series X|S o di una partita veloce in mobilità, la lista dei giochi recenti rimane la stessa, permettendo di riprendere il titolo esattamente dal punto in cui era stato interrotto. Con un solo click si torna subito in azione, senza dover cercare manualmente il gioco tra le varie librerie.

Un altro tassello importante è l’integrazione con il cloud gaming. La cronologia unificata comprende infatti anche i titoli avviati in streaming, siano essi acquistati dall’utente o inclusi nell’abbonamento Xbox Game Pass. In questo modo, la lista diventa un punto di accesso unico che mescola giochi installati localmente e contenuti disponibili via cloud, dai classici della prima Xbox fino alle produzioni più recenti.

Dove si trova la nuova funzione

Su console, la cronologia sincronizzata è visibile direttamente dal riquadro “Cronologia di gioco” presente nella schermata principale. Sul PC, invece, la stessa sezione è accessibile nell’app Xbox, sotto la scheda dedicata e nella libreria personale. Una soluzione semplice che centralizza le attività, rendendo più immediata la gestione della propria esperienza di gioco.

Con questo aggiornamento Microsoft continua a rafforzare la filosofia dell’ecosistema Xbox: dare al giocatore la possibilità di muoversi liberamente tra piattaforme diverse senza perdere progressi, cronologia o accesso ai contenuti. Un passo ulteriore verso un’esperienza sempre più fluida e interconnessa.