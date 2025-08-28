Xbox App per PC testa la sezione “Le mie app” per avviare store rivali

Microsoft sta sperimentando una nuova funzione nell’app Xbox per PC: la scheda “Le mie app”, pensata per centralizzare l’accesso a store di giochi e utility di terze parti. L’idea è rendere l’esperienza di navigazione più fluida, evitando di dover passare continuamente al desktop per avviare altri programmi.

Attualmente disponibile solo per gli utenti di Xbox Insider nella categoria PC Gaming Preview, questa scheda consente di individuare, scaricare e avviare applicazioni come Steam, Battle.net, browser o altri launcher direttamente dall’interfaccia Xbox. Se un’app è già installata, si avvia; altrimenti, parte il processo di download e installazione, ovviamente supportato dallo stesso app.

Verso un hub unificato per il gaming su PC

Questa novità si inserisce nella strategia di trasformare l’app Xbox in un vero e proprio centro nevralgico per i giochi su PC: l’obiettivo è offrire una libreria aggregata che raccolga titoli provenienti da più piattaforme, insieme a utility utili e store concorrenti. È una scelta pensata anche per chi usa dispositivi portatili come gli handheld Windows, dove navigare sul desktop può risultare scomodo.

La scheda “Le mie app” è però ancora in fase beta. Alcuni tester segnalano errori durante l’installazione da interfaccia, ad esempio con l’avvio di applicazioni come GOG Galaxy. Microsoft promette comunque di supportare gradualmente sempre più app e store, andando a costruire un ecosistema più aperto e accessibile.

L’apertura dell’app Xbox verso ecosistemi esterni rappresenta un cambiamento culturale per Microsoft, che storicamente aveva un approccio più chiuso. Rendere disponibili store rivali significa riconoscere che i giocatori PC preferiscono avere tutto in un unico luogo, senza barriere artificiali. Per gli sviluppatori indipendenti e i publisher minori, questa scelta può tradursi in maggiore visibilità e in un accesso più immediato al pubblico. In prospettiva, l’opzione “Le mie app” potrebbe diventare uno strumento chiave per unificare davvero l’esperienza gaming su Windows 11.