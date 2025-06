Microsoft, Windows Update cambia per sempre: aggiornamenti in un sistema unificato

Microsoft ha avviato una trasformazione profonda del sistema di aggiornamenti su Windows 11, presentando un nuovo progetto chiamato “piattaforma di pianificazione di Windows Update”. L’obiettivo è ambizioso: creare un hub centralizzato capace di gestire in modo coordinato tutti gli aggiornamenti software presenti sul computer, superando l’attuale frammentazione.

Un sistema pensato per semplificare tutto il sistema: ecco l’idea di Microsoft

Attualmente, ogni programma installato su Windows può avere un proprio sistema di update, spesso con notifiche indipendenti, strumenti separati e tempistiche non sempre ottimizzate. Con la nuova piattaforma, Microsoft punta a integrare anche gli aggiornamenti delle applicazioni esterne all’interno del flusso di Windows Update, rendendo tutto più ordinato e prevedibile.

La base tecnica sarà lo stack già esistente di Windows Update, ma arricchito con nuove API e comandi PowerShell che gli sviluppatori potranno utilizzare per registrare il proprio software e definirne le modalità di aggiornamento. Sarà possibile indicare un file eseguibile per controllare la disponibilità di update e comunicare al sistema tutte le informazioni utili, inclusa la necessità di riavvio e la scadenza dell’installazione su dispositivi gestiti.

Anche per le applicazioni Win32 tradizionali, sarà offerta una modalità di integrazione: gli sviluppatori potranno fornire script per gestire in automatico chiusura e riapertura dell’app, evitando così conflitti durante l’aggiornamento.

Un passo avanti anche per gli sviluppatori grazie a Microsoft

Questa evoluzione non porterà benefici solo agli utenti. Chi sviluppa software per Windows potrà evitare di costruire e mantenere sistemi di aggiornamento personalizzati, affidandosi a un’infrastruttura comune più stabile e familiare.

La nuova piattaforma è attualmente in fase di anteprima privata. Microsoft ha invitato i team interessati a partecipare al programma di test contattando l’azienda via email. Sebbene ci si trovi ancora in una fase preliminare, l’adozione di un sistema unificato rappresenta un cambio di rotta importante, in grado di migliorare efficienza, controllo e trasparenza nell’ecosistema Windows.