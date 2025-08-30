Office 2016 e 2019, il supporto si chiude a ottobre: cosa cambia davvero

Gli utenti che utilizzano ancora oggi versioni di Office 2016 e Office 2019 dovranno rivedere i propri piani a partire dal prossimo mese di ottobre. Più precisamente dal 14 infatti le due suite non riceveranno più aggiornamenti di sicurezza. La decisione di Microsoft è arrivata ormai tempo fa con gli utenti che, nel caso in cui dovessero continuare ad utilizzare tali versioni, non avranno alcuna protezione.

Le strade indicate da Microsoft

Chiaramente il consiglio in questo caso è quello di passare ad una versione più nuova o di scegliere Microsoft 365, pacchetto che presuppone un piano di abbonamento mensile o annuale. È proprio così che gli utenti potranno assicurarsi nuove funzionalità e anche la protezione necessaria, tutto però purtroppo a pagamento.

I servizi di sicurezza indipendenti

Accanto alla proposta ufficiale, stanno emergendo realtà di terze parti che puntano a colmare il vuoto lasciato da Microsoft. Alcune società specializzate in cybersecurity offrono infatti patch non ufficiali per continuare a proteggere le versioni ormai fuori supporto. Spesso si tratta di soluzioni basate sul cosiddetto micropatching, una tecnica che inserisce correzioni mirate direttamente in memoria, senza alterare i file del programma.

Questi servizi vengono in genere offerti con abbonamenti annuali, a costi che si aggirano sulle poche decine di euro per ogni postazione. È un’opzione pensata soprattutto per aziende o professionisti che hanno ancora software compatibili solo con le vecchie versioni di Office e che non possono permettersi un aggiornamento immediato.

Una scelta che riguarda sicurezza e continuità

Il termine del supporto per Office 2016 e 2019 rappresenta quindi un passaggio importante. Chi utilizza ancora queste suite dovrà valutare se accettare la spinta verso il cloud e gli abbonamenti, o se affidarsi a soluzioni indipendenti per continuare a lavorare senza rinunciare del tutto alla sicurezza. In ogni caso, restare fermi non è un’opzione: il rischio di attacchi informatici diventerà inevitabilmente più alto con il passare del tempo.