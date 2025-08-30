Pick-up USA tra i più venduti in Europa: notizia buona a metà

Il mercato delle automobili recentemente ha restituito un dato abbastanza interessante, le vendite dei pick-up americani in Europa stanno crescendo rapidamente, nel 2024 le immatricolazioni sono aumentate del 6% raggiungendo quote 5200 unità portando il numero complessivo a 25.000 esemplari circolanti all’interno delle strade europee, un numero decisamente impressionante se si considera che fino al 2019 questi modelli erano quasi totalmente assenti all’interno del mercato del vecchio continente, un po’ tutti i modelli stanno seguendo questo trend, Ford F150, Chevrolet Silverado e GMC Sierra 1500, sono passati da appena 157 unità nel 2019 a circa 1700 nel 2024, tale fenomeno nonostante si tratti di numeri positivi sta alimentando un accesso dibattito sulla sicurezza stradale e sull’impatto ambientale.

Dibattito sui pedoni

Uno degli aspetti decisamente più controversi riguarda proprio la sicurezza dei pedoni, i cofani di questi veicoli raggiungono un’altezza di circa 130 cm, quasi il doppio rispetto a una berlina di segmento medio, un cofano così alto riduce drasticamente la visibilità del conducente al punto che, ad esempio, un bambino di nove anni potrebbe non essere completamente visibile se si trova nell’immediato spazio davanti al veicolo, nello specifico alcune ricerche hanno dimostrato che questi veicoli sono tre volte più pericolosi per pedoni, ciclisti.

Il secondo step di dibattito riguarda invece i consumi all’ambiente, le emissioni medie di CO2 di questi veicoli infatti sono pari a 347 g di anidride carbonica per km, circa tre volte superiore alla media delle auto vendute in Europa che si fermano a 106,8 g, questi veicoli dunque non rispettano pienamente gli standard europei e sono privi di tantissime dotazioni di sicurezza che invece da luglio 2024 sono diventate obbligatorie.

Ovviamente si tratta di un tira e molla tra economia e sicurezza, tutti questi dibattiti potrebbero portare effettivamente adun nuovo accordo commerciale tra Unione Europea Stati Uniti potrebbe di fatto compromettere le misure pensate per limitare le importazioni di pick-up americani, ciò però non si verificherebbe se entrambi i mercati riconoscessero reciprocamente gli standard automobilistici, come se non bastasse ciò potrebbe costare circa 6000 $ in meno in termini di prezzi al dettaglio, aumentando di fatto l’attrattiva per i consumatori.