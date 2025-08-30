Galaxy A35 pronto a ricevere One UI 8

Samsung si conferma attenta non solo ai suoi prodotti top di serie, ma anche ai modelli più accessibili. Dopo l’arrivo della beta di One UI 8 sui dispositivi di fascia alta, l’azienda coreana è pronta a coinvolgere anche smartphone come il Galaxy A35, lanciato nel 2024. Secondo quanto riportato dal leaker Traun Vats, il firmware identificato dalla sigla A356EXXU5ZYH4 è già stato individuato sui server Samsung, segno che la fase di testing è ormai imminente.

One UI 8 su Galaxy A35: tutte le novità attese

Il programma beta dovrebbe partire a Settembre, rispettando così la tabella di marcia annunciata dal produttore. Per gli utenti di Galaxy A35 si tratta di un’opportunità notevole. Ciò perché nonostante il prezzo contenuto, il dispositivo riceverà un aggiornamento software di rilievo, confermando la politica di supporto a lungo termine che Samsung ha ormai adottato da diverse generazioni.

One UI 8 non rivoluziona completamente l’esperienza d’uso complessiva, come era avvenuto con la settima versione, ma introduce comunque migliorie concrete. Tra queste vi è una modalità split-screen più fluida e personalizzabile, una Now Bar con maggiore compatibilità per diversi tipi di card, un Quick Share ridisegnato per rendere più intuitiva la condivisione dei file e un’Area Personale migliorata, con maggiore sicurezza e altre funzionalità extra.

Resta probabile però che alcuni elementi avanzati restino un’esclusiva dei modelli di fascia superiore, come i GalaxyS o gli Z Fold. Ad ogni modo, anche in versione “ridotta”, One UI 8 garantirà al Galaxy A35 un’esperienza più moderna e in linea con le esigenze degli utenti di oggi. La scelta di estendere rapidamente il programma beta anche a smartphone meno costosi dimostra la volontà di Samsung di offrire aggiornamenti trasversali, capaci di coprire gran parte del catalogo. È un segnale forte, che consolida la reputazione del marchio nel garantire cicli di aggiornamento più lunghi rispetto a molti concorrenti diretti.