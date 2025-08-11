Android sui Pixel: arriva l’opzione per invertire i tasti di navigazione

Molti utenti che passano da uno smartphone Samsung a un Google Pixel incontrano una piccola, ma fastidiosa, differenza. Si tratta della disposizione dei tasti “Indietro” e “Recenti” nella barra di navigazione a tre pulsanti. Sui dispositivi Samsung con interfaccia One UI, infatti, è possibile invertire facilmente le posizioni o passare alla navigazione gestuale. Sui Pixel, invece, questa opzione nativa non esiste, costringendo chi è abituato a un certo ordine a modificare le proprie abitudini.

Una novità piccola ma importante per la personalizzazione su Pixel

Ora, però, Google sembra pronta a colmare questa lacuna. Nel codice dell’ultima versione di Android Canary è stata individuata una nuova impostazione che consente di scambiare la posizione dei due tasti, adattando la barra di navigazione alle preferenze personali di ciascun individuo. Al momento, la funzione non è attiva e non esiste ancora un comando visibile per abilitarla, ma la sua presenza nel codice lascia pochi dubbi sulle future intenzioni degli sviluppatori.

L’introduzione di questa opzione risponde a una richiesta di lunga data di chi cerca maggiore personalizzazione nella versione stock di Android. Anche se il cambiamento può sembrare marginale, per chi utilizza la barra di navigazione a tre pulsanti si tratta di un miglioramento concreto. Soprattutto per coloro che effettuano il passaggio da altri marchi.

La possibilità di invertire i tasti non cambierà solo l’esperienza di chi arriva da Samsung, ma offrirà più flessibilità a tutti. Questa funzione, infatti, si affianca a quella della navigazione gestuale, che resta disponibile per chi preferisce eliminare completamente i pulsanti a schermo. Google non ha ancora annunciato ufficialmente quando tale novità sarà rilasciata, né se farà parte di un aggiornamento stabile di Android o di una futura versione del sistema operativo. Ad ogni modello la sua comparsa nelle versioni di test lascia intendere che il debutto potrebbe non essere troppo lontano.