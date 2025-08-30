Google Orologio: aria di rinnovamento per l’UI

Come ben sapete, Google sta portando avanti in modo deciso e graduale l’introduzione del nuovo stile di design grafico, definito come Material 3 expressive, un nuovo design che esordirà anche all’interno di Android 16 e che ovviamente porta la società a rifare la grafica di tutte le sue piattaforme e applicazioni in modo da renderle più coerenti con il sistema operativo in arrivo, di conseguenza tutte le applicazioni piano piano stanno ricevendo questo restyling in modo da offrire un’esperienza coerente e coesa.

Oggi nello specifico, l’applicazione coinvolta è Google Orologio, l’applicazione che ovviamente include l’orologio ma anche la possibilità di settare timer, sveglie e cronometri.

Nuovo design

A saltare subito all’occhio nel confronto con la vecchia versione ovviamente abbiamo una barra inferiore più alta e il pulsante FAB che è stato trasformato da un cerchio centrato a un quadrato con gli angoli smussati, posizionato non più al centro, bensì nell’angolo in basso a destra, la scheda sveglia è stata completamente rivista e adesso sfrutta un evidenziatore a sfondo pieno per mostrare in modo più chiaro quali sveglie siano attive a differenza invece del vecchio design che sfruttava la presenza di un interruttore e il testo in grassetto, in termini di chiarezza e immediatezza dell’informazione. La differenza è netta.

Anche la scheda orologio mondiale ha ricevuto un aggiornamento per quanto riguarda il design grazie ad un’icona diversa nella barra inferiore, ora separa l’ora dal giorno, dalla data, dalla temperatura e dalle sveglie attive, purtroppo però Google ha proceduto alla rimozione dei valori di massime minima per ogni città che sono state invece traslocati nell’app Meteo.

Anche la scheda timer è rimasta sostanzialmente simile ma caratterizzata da questo nuovo design, con le medesime modifiche che sono state applicate anche al cronometro, tutto in funzione di questo nuovo design che rappresenterà il nuovo sistema operativo in arrivo.