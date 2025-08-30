Pixel Meteo: arriva una rinfrescata chiamata Material 3 Expressive

Come ben sapete, Google sta piano piano portando avanti un processo di graduale introduzione e adattamento di tutta la sua suite di applicazioni al nuovo linguaggio di design, coerente con quello presente in Android 16, definito Material 3 Expressive, Si tratta di un processo obbligato dal momento che è necessario per rendere l’esperienza d’uso di tutta la suite di programmi Google coerente col suo sistema operativo in modo da non creare differenze grafiche che possano risultare sgradite alla community, di conseguenza Google sta lavorando senza sosta su tutte le sue app, oggi parliamo dell’applicazione Pixel Meteo.

Arriva il design

Le novità arrivano a partire dalla versione 1.1.20250608 dell’app, attualmente in distribuzione nel Play Store.

Fino ad ora i widget Meteo sui dispositivi pixel erano gestiti esclusivamente dall’applicazione Google, tramite questo update però l’applicazione Meteo diventa autonoma offrendo due tipologie di widget, uno dedicato al meteo attuale, praticamente identico a quello precedente, insieme a quello relativo alle previsioni ridisegnato per mostrare molte più informazioni all’interno di uno spazio compatto, tale widget mostra ora la città in alto a sinistra, seguita dalle condizioni attuali, dalla temperatura percepita insieme alla massima e alla minima, la temperatura corrente invece è spostata verso destra.

Se widget occupano l’intera larghezza dello schermo, sarà possibile visualizzare una previsione oraria per le successive sei ore il tutto racchiuso all’interno di un design pillola tipico di questo nuovo design adottato da Google, si tratta di un nuovo approccio che suggerisce come in futuro potrebbero arrivare aggiornamenti più frequenti con nuove configurazioni in termini di dimensioni e layout, ovviamente l’aggiornamento non riguarda solo questi widget.

All’interno Delle applicazioni, le schede delle città sono state ingrandite, saranno visibili meno città in una singola schermata dal momento che passano da 10 a sei, in compenso però ora ogni scheda mostra i valori di massima e minima, il pulsante azione inoltre non è più un cerchio bensì un quadrato dagli angoli arrotondati e le colorazioni sono tutte decisamente più vivaci, sono poi presenti anche piccoli aggiustamenti per quanto riguarda la vista di una singola città dal momento che l’icona delle condizioni atmosferiche è stata ridimensionata e spostata.