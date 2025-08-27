Ad
Informatica e Sistemi OperativiNewsScienza e Tecnologia

Samsung One UI 8: rivoluzione software in arrivo da settembre

Un’esperienza ridisegnata porta fluidità e personalizzazione su Galaxy S25 e oltre, con novità già visibili sui pieghevoli di nuova generazione

scritto da Rossella Vitale
Samsung One UI 8: rivoluzione software in arrivo da settembre

Samsung ha annunciato ufficialmente che il rollout di One UI 8 prenderà il via con la gamma Galaxy S25. Una scelta precisa dove  i modelli di punta sono destinati a fare da apripista. Dopo settimane di beta pubbliche, la Samsung ha confermato che la versione definitiva è ormai pronta. C’era chi temeva un rinvio, soprattutto dopo la comparsa di una sesta release beta, segnale di continui ritocchi. I dubbi si dissolvono ora con la conferma che la distribuzione inizierà regolarmente, mantenendo intatta la tabella di marcia. Gli utenti dei nuovi Samsung Galaxy Z Fold 7 e Z Flip 7 già vivono in anteprima questa evoluzione software, grazie alla presenza della nuova interfaccia preinstallata. Per tutti gli altri Galaxy l’attesa varrà la pena e forse non sarà poi molta.

Le novità attese dagli utenti Samsung

Cosa porterà davvero la versione Samsung One UI 8? L’esperienza è stata rinnovata in ogni dettaglio. La fluidità del sistema raggiunge nuovi livelli, inoltre, la grafica è più pulita e leggibile, con icone rivisitate e animazioni naturali. La personalizzazione diventa centrale: sfondi dinamici, widget più intelligenti, impostazioni rapide su misura. Viene potenziata la gestione della privacy con controlli trasparenti e notifiche dettagliate sugli accessi delle app. I dispositivi pieghevoli traggono vantaggio da una nuova ottimizzazione per multitasking e schermi flessibili. È stata perfezionata la sinergia tra hardware e software, con una gestione più attenta delle risorse energetiche. L’intelligenza artificiale integrata anticipa le abitudini, offrendo scorciatoie contestuali e suggerimenti immediati. Non è solo un aggiornamento tecnico, qua si parla di una trasformazione in tutti i Samsung coinvolti e per tutti i suoi utenti.

Il Samsung One UI 8 non si limita a cambiare l’aspetto, ma anzi mira per l’appunto a ridefinire la relazione tra utente e dispositivo. Ogni dettaglio trasmette la ricerca di continuità tra semplicità e potenza. Perché attendere ancora quando i nuovi pieghevoli mostrano già il futuro? La curiosità cresce di giorno in giorno, alimentata dai test interni e dalle beta pubbliche. Settembre è alle porte, letteralmente. Inizia così il conto alla rovescia verso un’esperienza che promette di ridefinire la quotidianità digitale per milioni di utenti Samsung Galaxy.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
Rossella Vitale

Se dovessi scrivere quali sono i miei interessi o descrivermi ci metterei forse una giornata intera, quindi sarò breve. Mi piace esprimermi attraverso la scrittura, mezzo di comunicazione che molti non considerano più così importante, amo i miei animali (gatti, cane e coniglio) e mentre lavoro ascolto brani suonati al piano per concentrarmi e rilassarmi. La mia Laurea ha un titolo troppo lungo da scrivere, ma essenzialmente mi sono specializzata proprio *rullo di tamburi* in comunicazione e marketing digitale.