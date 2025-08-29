Vodafone; le Silver arrivano fino a 200GB in 5G, battuta TIM

Gli utenti che cercavano una nuova promo possono ora scavare tra quelle di Vodafone che ormai domina anche quest’estate. Ormai tutto volge al termine: le spiagge, le vacanze e tanto altro, ma non il dominio di questo provider che ora ha a disposizione alcune soluzioni provviste di 5G per i nuovi utenti. Ce ne sono per ogni gusto, basta solo valutarle.

Vodafone 6,99 5G: la proposta più attesa

Tra le nuove arrivate spicca la Vodafone 6,99 5G, una delle soluzioni più appetibili per chi lascia Iliad o un operatore virtuale come Fastweb e PosteMobile. Con 6,99€ al mese, l’offerta garantisce minuti e messaggi illimitati verso tutti e 100 giga in 5G. Una tariffa pensata per intercettare il pubblico più attento al prezzo, senza rinunciare alla qualità della rete Vodafone.

Vodafone Family+ 5G: giga illimitati per i clienti di rete fissa

Un’altra novità importante è rappresentata dalla Vodafone Family+ 5G, dedicata esclusivamente a chi possiede già un’offerta di rete fissa con l’operatore. In questo caso il pacchetto prevede chiamate e SMS illimitati insieme a Internet senza limiti in 5G, trasformando la SIM in un’estensione della linea domestica, senza preoccupazioni di consumo dati.

Vodafone 11,99 5G: pensata per chi lascia TIM, WindTre e altri operatori

C’è poi la Vodafone 11,99 5G, riservata agli utenti che decidono di abbandonare TIM, WindTre, Kena o Very Mobile. A 11,99€ al mese offre 100 giga in 5G, minuti e SMS illimitati. Attivando il servizio SmartPay, che permette di gestire la ricarica automatica dal conto corrente senza costi aggiuntivi, il traffico dati sale a 150 giga al mese. Una condizione che rende questa opzione ancora più competitiva per chi cerca una dotazione elevata di dati.

Con queste tre promozioni, Vodafone dimostra di voler rafforzare la sua presenza nel mercato mobile, proponendo soluzioni diversificate per target differenti, dal cliente alla ricerca del massimo risparmio a chi desidera giga senza limiti.