Giga illimitati in 5G grazie a Family+ e la tua rete fissa!

Se in casa hai già la rete fissa Vodafone e stai cercando una SIM conveniente, questa potrebbe essere l’occasione giusta per sistemare tutto in un colpo solo. L’offerta si chiama Family+ e, a colpo d’occhio, ha tutte le carte in regola per diventare una scelta sensata per chi vuole tanti Giga, senza troppi pensieri.

Family+ di Vodafone: 5G senza limiti se hai la rete fissa

Si parte da 9,99 euro al mese, con un costo di attivazione di 4,99 euro. La SIM ti arriva direttamente a casa senza spese di spedizione, quindi niente code, niente negozi, solo qualche click e sei operativo. La parte più interessante? Se la associ alla tua rete fissa Vodafone, i Giga diventano illimitati in 5G. Senza l’associazione, invece, hai comunque a disposizione 10 Giga in 5G, che restano più che sufficienti per chi non vive costantemente incollato al telefono. L’attivazione dei Giga illimitati è automatica e ci vogliono massimo 48 ore.

Ovviamente ci sono delle condizioni sull’uso corretto – insomma, non è pensata per fare da hotspot a tutto il vicinato – ma nulla di strano per chi la usa normalmente. E parlando di 5G: sì, serve un dispositivo compatibile e devi essere sotto copertura. Ma se rientri in queste condizioni, la velocità è una di quelle che fa davvero la differenza.

Minuti e SMS sono illimitati verso tutti, e anche qui ci sono dei limiti anti-abuso (tipo se chiami 18 ore al giorno solo altri operatori o ricevi chiamate sospette da call center russi, diciamo), ma per l’uso quotidiano sono davvero senza limiti.

C’è anche il blocco del prezzo per 24 mesi, che di questi tempi è quasi un lusso: niente rincari improvvisi, basta che imposti il pagamento automatico con carta o PayPal. Tra l’altro, se scegli proprio l’addebito automatico, Vodafone ti dà anche una piccola comodità in più: ogni volta che il credito scende sotto i 5 euro, ti ricarica da solo. Così eviti sorprese e resti sempre coperto.

Infine, attivandola solo online, la SIM è gratis. Tutto sommato, una proposta semplice, solida e senza troppe complicazioni.