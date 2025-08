Creami Extra Wow 300: l’offerta mobile di PosteMobile

PosteMobile propone l’offerta “Creami Extra Wow 300”, dedicata a chi cerca un pacchetto completo per la propria connessione mobile. Il piano include chiamate e SMS illimitati, insieme a 300GB di traffico dati in 4G+ con velocità fino a 300Mbps. Il costo mensile è di 11,99€, mentre l’attivazione online richiede 10€ per la SIM e 15€ per la prima ricarica, già comprensiva del primo canone.

L’offerta è pensata per un uso personale e consente di sfruttare l’hotspot senza costi extra, così da condividere la connessione con altri dispositivi. In più, grazie alla copertura del 99% della popolazione italiana sulla rete 4G di Vodafone, la navigazione risulta affidabile anche in aree meno centrali. I servizi “Ti cerco” e “Richiama ora”, insieme al controllo gratuito del credito residuo, sono inclusi senza dover effettuare altre spese.

Condizioni, costi aggiuntivi e gestione dell’offerta PosteMobile

Se l’offerta non viene rinnovata, la tariffazione passa al consumo. Si parla di conseguenza di 18 centesimi al minuto per le chiamate, 12 cent. per SMS e 2€ al giorno per 500MB alla prima connessione, se la tariffa dati base è attiva. In caso di blocco, il traffico dati sarà sospeso fino al rinnovo. La gestione delle opzioni è possibile tramite SMS, app Poste Italiane, area personale sul sito PostePay o chiamando il numero 160.

PosteMobile specifica che la velocità di navigazione dipende da diversi fattori. Tra cui la congestione di rete, copertura locale, dispositivo utilizzato e caratteristiche dei server visitati. La connessione 4G+ richiede uno smartphone compatibile e la presenza di segnale adeguato. Tutte le tariffe includono IVA e non prevedono scatto alla risposta.

Tale offerta rientra nei servizi di PostePay S.p.A., società controllata da Poste Italiane, autorizzata alla fornitura di comunicazioni elettroniche. Per conoscere limitazioni, condizioni contrattuali e procedure di reclamo o recesso, è necessario consultare la sezione “Termini e condizioni” sul sito ufficiale o rivolgersi agli uffici postali autorizzati.