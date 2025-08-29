TIM: offerte fino a 300GB in 5G per la fine di agosto

Le nuove tariffe TIM mettono in evidenza un’offerta sempre più variegata, studiata per intercettare target differenti e contrastare l’avanzata di operatori low cost. Le proposte spaziano dai pacchetti pensati per i giovani a soluzioni dedicate a chi proviene da Iliad o da altri gestori virtuali.

TIM Power Supreme e Power Iron: due promozioni aggressive

La TIM Power Supreme rappresenta uno dei pacchetti più interessanti del momento. Con un costo di 7,99€ al mese, include ben 250 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS. È una soluzione pensata esclusivamente per chi arriva da Iliad o da operatori virtuali come Fastweb e PosteMobile, con l’obiettivo di convincere gli utenti a cambiare rete senza rinunciare a una dotazione generosa di traffico dati.

Accanto a questa si posiziona la TIM Power Iron, proposta a 6,99€ al mese, che offre 200 giga in 5G con minuti e SMS inclusi. Anche in questo caso l’attivazione è riservata a chi proviene da Iliad e da numerosi MVNO, tra cui Tiscali, CoopVoce e lo stesso Fastweb. È una delle opzioni più economiche all’interno del listino TIM, ma con un bundle che resta particolarmente ricco.

Power Special e varianti: soluzioni flessibili per diverse provenienze

Tra le novità si colloca la TIM Power Special New, al prezzo di 9,99€ mensili. Questa tariffa include 300 giga in 5G, minuti senza limiti e 200 SMS, ed è dedicata anch’essa a chi lascia Iliad o un operatore virtuale.

Un’altra variante è la TIM Power Special Pro, sempre a 9,99€, che si differenzia per la platea di utenti a cui è rivolta. È infatti destinata a chi proviene da WindTre o Very Mobile, con una dotazione leggermente inferiore pari a 100 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS.

TIM Young: pensata per gli under 30

Non manca un’offerta rivolta ai più giovani. TIM Young è disponibile a 9,99€ al mese e garantisce 200 giga in 5G, chiamate illimitate e 200 SMS. È una soluzione pensata per gli under 30 che desiderano un piano ricco di dati senza dover sostenere costi elevati.

Queste proposte confermano la volontà di TIM di ampliare il ventaglio di promozioni, puntando sia al pubblico giovane sia a chi proviene da altri operatori, con un mix di prezzi competitivi e pacchetti generosi di giga.