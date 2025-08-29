Iliad: le offerte TOP distruggono TIM e Vodafone, ci sono fino a 300GB in 5G

Il catalogo di Iliad si conferma tra i più trasparenti e competitivi nel panorama delle telecomunicazioni italiane. Le nuove offerte disponibili puntano su bundle generosi di giga e sulla garanzia del prezzo fisso, elemento che da sempre distingue il gestore francese. Il suo dominio dunque va avanti e questo lo confermano i dati che ormai sono inequivocabili per tutti. Iliad è il provider che gli utenti valutano di più quando vogliono cambiare gestore.

Le tre soluzioni Iliad tra 150, 250 e 300 giga: Iliad domina con queste

La prima opzione è la TOP 150 PLUS, proposta a 7,99€ al mese. Include 150 giga in 4G, minuti e SMS senza limiti e 20 giga da utilizzare nei Paesi dell’Unione Europea.

Segue la TOP 250 PLUS, attivabile al costo di 9,99€ mensili. In questo caso i giga salgono a 250 con accesso al 5G, oltre a 25 giga utilizzabili in roaming europeo. Anche qui chiamate e SMS sono illimitati verso tutti.

Il pacchetto più ricco è rappresentato dalla TOP 300 PLUS, che per 11,99€ al mese offre 300 giga in 5G, minuti e SMS senza limiti e la certezza di un prezzo invariato nel tempo.

Attivazione unica e condizioni per i già clienti

Un aspetto interessante è che tutte le offerte Iliad possono essere attivate sia dai nuovi clienti che da chi è già utente del gestore. In questo caso, è previsto che il cliente abbia un’offerta con canone inferiore al prezzo del nuovo piano scelto: quindi rispettivamente meno di 7,99€, 9,99€ e 11,99€.

Il costo di attivazione, comprensivo della SIM, è di 9€ e viene pagato solo la prima volta. Dopo l’attivazione, il canone resta invariato per sempre, senza rimodulazioni o costi nascosti.

Le proposte Iliad si confermano dunque tra le più lineari e immediate, con un ventaglio che copre diverse esigenze di traffico dati e budget, mantenendo l’approccio del “per sempre” che continua a rappresentare il marchio di fabbrica dell’operatore.