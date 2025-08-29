CoopVoce Evo 200, ritorna ufficialmente la super promo di CoopVoce

A partire dalla giornata di ieri 28 agosto 2025 è tornata ufficialmente disponibile una delle super offerte di rete mobile dell’operatore telefonico virtuale CoopVoce. Ci stiamo riferendo in particolare all’offerta nota con il nome di CoopVoce Evo 200. Anche questa volta, l’offerta è proposta ad un super prezzo scontato pari a solo 7,90 euro al mese. Vediamo qui di seguito i dettagli.

CoopVoce, ritorna ufficialmente la super offerta mobile CoopVoce Evo 200

L’operatore telefonico virtuale CoopVoce ha fatto tornare in veste ufficiale una delle sue offerte mobile di rilievo. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo all’offerta mobile denominata CoopVoce Evo 200. Quest’ultima è tornata disponibile all’attivazione dalla giornata di ieri 28 agosto 2025. Secondo quanto è emerso in rete, l’offerta rimarrà disponibile per un lungo periodo di tempo. Sembra infatti che sarà disponibile all’attivazione fino alla giornata del prossimo 30 settembre 2025.

In questo modo, gli utenti interessati ad attivarla avranno quasi un mese di tempo per averla. Come già detto, anche questa volta l’operatore sta proponendo l’offerta ad un prezzo scontato pari a solo 7,90 euro al mese. CoopVoce Evo 200 sarà disponibile all’attivazione sia dai clienti che richiederanno la portabilità del proprio numero sia da chi è già cliente dell’operatore. Nel primo caso, sarà previsto un costo di attivazione di 10 euro comprensivo anche della scheda sim. Nel secondo caso, è previsto un costo di 9,90 euro per il cambio offerta.

L’offerta in questione è una delle più convenienti del momento. Ogni mese, infatti, gli utenti potranno avere accesso ad un bundle comprendente molte cose. Si avranno infatti a disposizione fino a 200 GB di traffico dati per navigare con connettività pari al 4G. Sono inoltre compresi minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 1000 sms verso tutti i numeri. Sarà possibile attivare l’offerta sia online sul sito ufficiale dell’operatore sia nei negozi fisici autorizzati dell’operatore virtuale CoopVoce.