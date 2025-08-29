Ad
Samsung Galaxy Tab S10 Ultra OFFERTA PAZZA su Amazon: sconto di 400 euro

Samsung Galaxy Tab S10 Ultra può essere vostro su Amazon con un risparmio nettamente superiore al normale.

scritto da Denis Dosi
Gli utenti riescono a risparmiare moltissimo su ogni acquisto effettuato su Amazon con la promozione che l’azienda ha deciso di attivare e di mettere a disposizione giusto in questi giorni, è possibile pensare di acquistare il Samsung Galaxy Tab S10 Ultra, top di gamma a tutto tondo e considerato giustamente uno dei migliori dispositivi in commercio, pagandolo poco più di 900 euro.

Considerato, giustamente, un prodotto quasi unico nel suo genere, il tablet in questione presenta dimensioni superiori al normale, avendo comunque una diagonale di 14 pollici, con un peso di 723 grammi 326,4 x 208,6 x 5,4 millimetri di spessore. E’ un device completamente resistente all’acqua o agli agenti atmosferici, passando inoltre per la possibilità di godere appunto di un pannello Dynamic AMOLED 2X con densità di 239 ppi, risoluzione di 1848 x 2960 pixel, che viene protetto da Gorilla Glass 5 e con refresh rate a 120Hz.

Samsung Galaxy Tab S10 Ultra, uno sconto da non perdere su Amazon

E’ davvero arrivato il momento di iniziare a pensare di acquistare il tablet top di gamma di Samsung, la sua cifra di acquisto è tutt’altro che elevata: si parte da un listino di 1369 euro, ma solamente per questi giorni è prevista una riduzione effettiva del 31%, arrivando così a un investimento finale da sostenere pari a  949 euro (circa 420 euro di sconto). Premete questo link per effettuare l’ordine.

    A differenza di quanto accade per molti altri prodotti oggi in commercio, all’interno della confezione potete trovare anche l’alimentatore, oltre ovviamente alla S Pen per trasformare il tablet in un vero e proprio notebook, soluzione ideale per riuscire sin da subito ad utilizzare il tablet senza dover necessariamente ricorrere all’acquisto di elementi accessori o aggiuntivi , con una spesa ulteriore da sostenere.

