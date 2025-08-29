Pixel 10, Google celebra dieci anni con una Web App interattiva

Google ha da poco presentato la sua nuova gamma di punta, la serie Pixel 10, e ha scelto di accompagnare il lancio con un’iniziativa speciale. Per celebrare i dieci anni della famiglia Pixel, nata nel 2016, l’azienda ha realizzato una Web App interattiva che consente agli utenti di ripercorrere l’evoluzione di questi dispositivi e degli altri prodotti del marchio.

L’applicazione, sviluppata con la funzionalità Canvas di Gemini, non mostra solo i vari smartphone lanciati nel corso degli anni, ma racconta anche l’arrivo di accessori come gli auricolari Pixel Buds e gli smartwatch PixelWatch. Si tratta infatti di un percorso che unisce tecnologia e identità di brand, rendendo evidente quanto la serie sia cresciuta in questi dieci anni.

Pixel 10 sotto ai riflettori

La Web App dedica grande attenzione ai modelli appena annunciati: Pixel10, 10Pro e 10 Pro XL. Google sottolinea soprattutto il nuovo processore Tensor G5, definito come un chip con “intelligenza artificiale integrata senza pari”. A completare l’offerta, troviamo un comparto fotografico potenziato dalla fotografia computazionale, strumenti avanzati per il controllo manuale, un sistema operativo arricchito da Gemini per l’assistenza predittiva e una batteria ottimizzata dalla ricarica adattiva.

Il modello Pixel 10 Pro Fold è invece ricordato per il suo design più sottile, lo schermo quasi privo di piega e le funzionalità di multitasking rese possibili dall’integrazione con Gemini. Le fotocamere professionali completano il profilo di un dispositivo pensato per chi cerca versatilità senza rinunciare alla qualità.

Insomma, grazie alla Web App, le persone possono rivivere le tappe principali della storia Pixel, dal primo modello del 2016 fino all’attuale decima generazione. Il racconto è arricchito da animazioni e schede descrittive che mostrano come siano cambiati stile, prestazioni e funzioni nel corso degli anni. Il debutto commerciale dei nuovi modelli è previsto per il 28 agosto, mentre il Pixel 10 Pro XL sarà disponibile dal 22 settembre. Fino ad allora, la WebApp rappresenta un modo originale per avvicinarsi al mondo Pixel e scoprire l’evoluzione di una serie di prodotti che ha segnato la storia di Google nei confronti della telefonia mobile.