Amazon, offerta da non perdere sul Realme 12: ora costa veramente POCO

Occasione da non perdere assolutamente di vista su Amazon per tutti coloro che vogliono avere accesso ad uno dei migliori smartphone della fascia medio-bassa, in questi giorni è possibile acquistare Realme 12 pagandolo nettamente meno del previsto, ed avere ugualmente la possibilità di raggiungere specifiche e prestazioni di ottimo livello.

Lo smartphone è stato lanciato sul mercato lo scorso anno, ha peso di 188 grammi con dimensioni di 165,6 x 76,1 x 7,69 millimetri di spessore, un prodotto che può facilmente essere trasportato ovunque vogliate, raggiungendo un display da 6,72 pollici di diagonale con risoluzione di 1080 x 2400 pixel, è un classico IPS LCD con densità di 392 ppi, che si appoggia anche a 120Hz di refresh rate e 16 milioni di colori.

Il processore è il MediaTek Dimensity 6100 Plus, octa-core con una frequenza di clock che può raggiungere i 2,2GHz, fermo restando essere affiancato dalla presenza di una buonissima GPU Mali-G57 MC2, con alle spalle 6GB di RAM e 128GB di memoria interna, fortunatamente espandibile con l’ausilio di una microSD fino a 2TB di ROM.

Amazon, l’offerta inaspettata è su Realme 12

Il prezzo di vendita di Realme 12 è nettamente più basso del listino iniziale, proprio perché oggi il consumatore non dovrà più spendere i 299 euro previsti originariamente, arrivando a dover sostenere un investimento finale di soli 142,39 euro. Acquistate subito il prodotto qui.

I suoi punti di forza sono chiaramente molteplici e spaziano anche ad esempio per la batteria da 5000mAh, quantitativo più che valido e sufficiente per riuscire ugualmente a godere di una buonissima autonomia generale, il che permette di utilizzare lo smartphone anche per più giorni, prima di essere ovviamente costretti alla ricarica tramite la presa a muro (supportando comunque ricarica rapida).