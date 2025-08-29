Ad
Google pubblica sul Play Store la scorciatoia per il Gestore delle Password

Google ha pubblicato sul Play Store l’app-scorciatoia per il Gestore delle Password: accesso rapido alle credenziali senza nuovi permessi richiesti.

scritto da Manuel De Pandis
Google ha reso disponibile sul Play Store una nuova applicazione legata al Gestore delle Password, servizio già integrato nei dispositivi Android. Non si tratta di una vera e propria app autonoma, ma di una scorciatoia che semplifica l’accesso diretto alle credenziali salvate, evitando i percorsi complessi all’interno delle impostazioni di sistema.

Un accesso più rapido al Gestore delle Password

Il Gestore delle Password di Google è lo strumento che permette di salvare, gestire e compilare automaticamente le credenziali su siti e app. Fino a oggi, per accedervi era necessario seguire passaggi più articolati, come andare su “Impostazioni > Servizi Google > Compilazione automatica Google” oppure su “Impostazioni > Password, passkey e account > Google”. Con la nuova app-scorciatoia, invece, sarà possibile aprirlo direttamente dal cassetto delle app o posizionarlo nella schermata iniziale del dispositivo.

L’app appena pubblicata non introduce nuove funzioni rispetto a quelle già presenti nel servizio: si limita a rimandare al Gestore delle Password integrato nei Google Play Services. Non richiede autorizzazioni particolari per funzionare, proprio perché non gestisce direttamente i dati sensibili, ma si appoggia all’infrastruttura già esistente. Una volta installata, viene trattata come una qualsiasi altra applicazione, con icona dedicata e possibilità di essere spostata o organizzata a piacere.

Un approccio già visto con altri servizi

Quella adottata da Google non è una novità assoluta. L’azienda ha già utilizzato lo stesso approccio con altri servizi che vivono all’interno di app più grandi. Esempi sono Google Lens e Gemini, anch’essi accessibili tramite scorciatoie scaricabili dal Play Store, pur restando integrati nell’app Google principale. Questa strategia consente di dare maggiore visibilità a funzioni specifiche senza doverle trasformare in applicazioni completamente indipendenti.

Per utilizzare la scorciatoia è necessario avere installata sullo smartphone l’ultima versione dei Google Play Services, che gestiscono il cuore del sistema di compilazione automatica. Gli aggiornamenti vengono distribuiti in maniera automatica a tutti i dispositivi Android compatibili, ma è comunque possibile verificarne la disponibilità accedendo alla pagina dedicata sul Play Store. Da notare che l’app del Gestore delle Password non può essere trovata tramite una semplice ricerca nello store: l’installazione avviene soltanto tramite la pagina diretta.

