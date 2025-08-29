Google

Google ha reso disponibile sul Play Store una nuova applicazione legata al Gestore delle Password, servizio già integrato nei dispositivi Android. Non si tratta di una vera e propria app autonoma, ma di una scorciatoia che semplifica l’accesso diretto alle credenziali salvate, evitando i percorsi complessi all’interno delle impostazioni di sistema.

Un accesso più rapido al Gestore delle Password

Il Gestore delle Password di Google è lo strumento che permette di salvare, gestire e compilare automaticamente le credenziali su siti e app. Fino a oggi, per accedervi era necessario seguire passaggi più articolati, come andare su “Impostazioni > Servizi Google > Compilazione automatica Google” oppure su “Impostazioni > Password, passkey e account > Google”. Con la nuova app-scorciatoia, invece, sarà possibile aprirlo direttamente dal cassetto delle app o posizionarlo nella schermata iniziale del dispositivo.

L’app appena pubblicata non introduce nuove funzioni rispetto a quelle già presenti nel servizio: si limita a rimandare al Gestore delle Password integrato nei Google Play Services. Non richiede autorizzazioni particolari per funzionare, proprio perché non gestisce direttamente i dati sensibili, ma si appoggia all’infrastruttura già esistente. Una volta installata, viene trattata come una qualsiasi altra applicazione, con icona dedicata e possibilità di essere spostata o organizzata a piacere.

Un approccio già visto con altri servizi

Quella adottata da Google non è una novità assoluta. L’azienda ha già utilizzato lo stesso approccio con altri servizi che vivono all’interno di app più grandi. Esempi sono Google Lens e Gemini, anch’essi accessibili tramite scorciatoie scaricabili dal Play Store, pur restando integrati nell’app Google principale. Questa strategia consente di dare maggiore visibilità a funzioni specifiche senza doverle trasformare in applicazioni completamente indipendenti.

Per utilizzare la scorciatoia è necessario avere installata sullo smartphone l’ultima versione dei Google Play Services, che gestiscono il cuore del sistema di compilazione automatica. Gli aggiornamenti vengono distribuiti in maniera automatica a tutti i dispositivi Android compatibili, ma è comunque possibile verificarne la disponibilità accedendo alla pagina dedicata sul Play Store. Da notare che l’app del Gestore delle Password non può essere trovata tramite una semplice ricerca nello store: l’installazione avviene soltanto tramite la pagina diretta.