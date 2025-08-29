WhatsApp si fa smart: riformula il testo prima di inviarlo con l’AI Writing Help

WhatsApp non smette di sfornare nuove funzioni, pensate proprio per aiutare gli utenti durante l’utilizzo dell’applicazione.
Come sappiamo l’app verde è famosa per i ripetuti aggiornamenti che ne migliorano le funzioni e la rendono una piattaforma sempre più competitiva.
Negli ultimi tempi, la maggior parte delle funzioni sviluppate si basano sull’intelligenza artificiale.
Basti pensare a Meta AI, il famoso chatbot di intelligenza artificiale che aiuta gli utenti rispondendo a qualsiasi domanda, traducendo i testi è molto altro. Recentemente, infatti, Meta AI diventerà anche un fact check, ovvero aiuterà gli utenti a riconoscere una fake news o una bufala, da una notizia vera.
L’ultima funzione che arriverà a breve su WhatsApp si baserà sempre sull’intelligenza artificiale e aiuterà gli utenti in modo concreto.
WhatsApp: ecco cosa farà Writing Help
Writing Help è uno strumento basato sull’intelligenza artificiale che presto arriverà su WhatsApp, e che renderà la vita di alcuni utenti estremamente più semplice.
Lo scopo di questo nuovo strumento sarà proprio quello di affiancare gli utenti e aiutarli nella scrittura di un testo, permettendo di riformulare il messaggio in base all’input che viene richiesto.
Con Writing Help si può scrivere normalmente un messaggio di testo, selezionare l’opzione specifica e a quel punto l’intelligenza artificiale proporrà all’utente diverse versioni di quel messaggio, con toni differenti.
Ovviamente la persona che riceverà questo messaggio non saprà che il testo è stato modificato dall’intelligenza artificiale.
Si potranno scegliere diverse versioni del tono da dare al messaggio, più formale, più colloquiale, più divertente, insomma diversa a seconda delle esigenze.
Inoltre c’è da specificare che come sempre WhatsApp garantisce la privacy e la sicurezza dei propri utenti. Infatti anche lo strumento Writing Help utilizzerà la crittografia end-to-end per cifrare i messaggi e renderli inaccessibili a chiunque.
La nuova funzione probabilmente arriverà gradualmente su tutti i dispositivi nei prossimi mesi.