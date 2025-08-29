Lyca Mobile offre 150GB in 5G: la promo che batte Iliad e TIM

L’universo delle offerte dei gestori virtuali si arricchisce di una proposta che punta alla semplicità e al risparmio. Lyca Mobile ha infatti introdotto una tariffa che combina un pacchetto ricco di servizi con un prezzo bloccato nel tempo, pensato per attrarre chi cerca trasparenza e convenienza. Tutto ovviamente è chiaro e trasparente come sempre il gestore ha insegnato, e questa è una dimostrazione pura di tutto ciò. Ora non resta che valutare per bene il tutto.

Una promo completa e senza vincoli di provenienza

La nuova offerta di Lyca Mobile ha un costo mensile di 5,99€, con la garanzia che il prezzo resterà invariato per sempre. Nel pacchetto sono inclusi 150 giga di traffico dati in 5G, minuti illimitati e SMS senza limiti verso tutti i gestori. Una caratteristica importante è la totale apertura: possono attivarla sia i nuovi clienti che arrivano da altri operatori sia chi sceglie di sottoscrivere una nuova SIM, senza alcuna restrizione legata alla provenienza.

Si tratta quindi di una soluzione adatta a chi vuole cambiare gestore senza dover verificare condizioni particolari, ma anche per chi desidera affiancare una seconda SIM con tanti giga a disposizione.

Due mesi gratis per chi aderisce e sceglie Lyca

Un altro punto di forza è rappresentato dalla promozione di benvenuto: Lyca Mobile regala i primi due mesi di utilizzo a chi attiva questa tariffa. Un incentivo che permette di testare la qualità della rete e i servizi inclusi prima ancora di iniziare a pagare la quota mensile.

Con questa iniziativa, il gestore virtuale ribadisce la volontà di posizionarsi come alternativa concreta rispetto agli operatori tradizionali, puntando su prezzi bassi, copertura 5G e condizioni trasparenti.

L’offerta da 5,99€ al mese rappresenta quindi una scelta interessante per chi vuole mantenere costi contenuti senza rinunciare a una dotazione abbondante di giga, arricchita da minuti e SMS illimitati.