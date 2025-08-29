AliExpress da sogno con la pazza offerta sul notebook Ninkear

AliExpress riduce di molto il livello di spesa che i vari utenti si ritrovano a dover sostenere, anche nel momento in cui fossero effettivamente interessati all’acquisto di un notebook di alto livello, come potrebbe essere il Ninkear YBOOK15, device che abbraccia perfettamente la fascia media del settore, ma viene commercializzato a un prezzo veramente molto conveniente.

La prima cosa da sapere nel momento in cui decidete di avvicinarvi a questo dispositivo riguarda il display, è un 15,6 pollici di diagonale, con risoluzione FullHD (1920 x 1080 pixel), caratterizzato da due dettagli importanti: è completamente touchscreen e può ruotare di 360 gradi. In questo modo il notebook diventa un tablet, e può essere facilmente utilizzato per più scopi, anche semplicemente guardare contenuti multimediali di vario genere.

Il processore è, a differenza di quanto si potrebbe pensare, anch’esso di ottima qualità: AMD Ryzen 3 3200U, octa-core con una configurazione di ottimo livello che prevede 16GB di RAM, ma anche 512GB di memoria interna (che comunque può essere sostituita e migliorata) su SSD. Lo chassis è realizzato nel giusto mix tra plastica e alluminio, tutti di ottima qualità generale, resistenti e affidabili, con trattamento oleofobico per impedire che trattenga troppe impronte.

AliExpress, lo sconto che nessuno si aspettava arriva sul notebook

La spesa iniziale per un prodotto di questo tipo sarebbe di 682,44 euro, cifra perfettamente allineata con gli standard e le abitudini, ma che può essere facilmente ridotta con l’ausilio della promozione lanciata direttamente da AliExpress. Il consumatore, in questo modo, si ritrova a poter spendere solamente 228,95 euro, arrivando a sostenere un investimento molto più basso direttamente al seguente link.

In questo caso il prodotto viene spedito direttamente dalla Francia, con consegna in pochi giorni (circa 5 giorni lavorativi), oltretutto si ha la possibilità di effettuare il reso entro 15 giorni dall’acquisto e si ha la certezza di non pagare dazi doganali.