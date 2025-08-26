Lyca Mobile lancia il Mega Bundle 5G a 9,99 euro

Lyca Mobile presenta una nuova promozione dedicata a chi sceglie di effettuare la portabilità del proprio numero. Con un costo mensile di 9,99€, l’offerta Mega Bundle 5G mette a disposizione 270GB di traffico dati, minuti illimitati verso numeri nazionali e SMS senza limiti. Non manca il roaming europeo, che consente di utilizzare fino a 13GB senza costi aggiuntivi.

Il piano è disponibile esclusivamente per i nuovi clienti che passano a LycaMobile da altri operatori. L’attivazione è immediata una volta completata la registrazione, mentre per i casi in cui la richiesta di portabilità viene rifiutata, l’offerta resta comunque riservata per 30 giorni sul numero Lyca temporaneo. Il rinnovo avviene automaticamente ogni 30 giorni, purché ci sia credito sufficiente sulla SIM.

Lyca Mobile punta su 5G, trasparenza e VoLTE

Uno dei punti di forza dell’offerta è la possibilità di navigare su rete 5G, con una dotazione di Giga particolarmente ampia per la fascia di prezzo. La SIM è abilitata anche al servizio VoLTE, che permette di effettuare chiamate in alta qualità su rete 4G per i dispositivi compatibili.

Lyca Mobile sottolinea la semplicità di gestione del piano. Gli utenti possono verificare l’attivazione digitando *137# e, in caso di credito insufficiente al rinnovo, hanno fino a 90 giorni di tempo per ripristinare l’offerta senza perdere i benefici. L’operatore specifica che il piano è pensato esclusivamente per uso personale e non commerciale, con l’applicazione della Fair Use Policy sul traffico dati in roaming.

I pagamenti sono possibili solo con carte di credito o debito valide, a conferma della volontà dell’operatore di garantire procedure sicure e controllate. LycaMobile si riserva infine il diritto di modificare i termini dell’offerta o ritirarla con ragionevole preavviso, pur mantenendo come priorità la trasparenza e l’affidabilità del servizio. Con questa proposta, Lyca mira così a consolidare la sua posizione nel mercato italiano, puntando su convenienza e ampia dotazione di Giga, due elementi sempre più centrali nella scelta dei consumatori.