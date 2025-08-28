Oppo Find X9, emergono le presunte specifiche

Il produttore tech Oppo annuncerà nel corso dei prossimi mesi la sua nuova serie di smartphone top di gamma, ovvero Oppo Find X9. Quest’ultima sarà composta da almeno due modelli, Oppo Find X9 e Oppo Find X9 Pro. Manca quindi ancora del tempo al loro arrivo, eppure sono da poco emerse in rete nuovi dettagli interessanti riguardanti le presunte specifiche tecniche. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Oppo Find X9, emergono in rete i primi dettagli sulle presunte specifiche tecniche

Sono da poco emerse in rete in queste ultime ore le presunte specifiche tecniche del prossimo top di gamma di casa Oppo. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al prossimo Oppo Find X9. I rumors ci hanno rivelato in primis alcuni dettagli sul display. Dovrebbe esserci un display con tecnologia OLED con una diagonale paid a 6.59 pollici. Dovrebbe essere un pannello di tipo LTPO con una risoluzione pari a 1.5K e con una elevata frequenza di aggiornamento pari a 120Hz.

Si tratterebbe dunque di un pannello di estrema qualità. Anche dal punto di vista prestazionale sembra che ci troveremo ad alti livelli. Secondo i rumors, infatti, a bordo del nuovo device di Oppo ci sarà uno dei processori più potenti di casa MediaTek. Si tratta del soc MediaTek Dimensity 9500. Anche il comparto fotografico dovrebbe essere notevole. Si parla infatti della presenza di un sensore fotografico principale da 50 MP con stabilizzazione ottica dell’immagine, un sensore ultra-grandangolare Samsung ISOCELL da 50 MP e un sensore teleobiettivo con lente periscopica con zoom ottico da 3x.

Dal punto di vista dell’autonomia, sembra invece che ci sarà a bordo una batteria molto capiente da 7025 mah. Quest’ultima dovrebbe essere supportata anche dalla ricarica rapida da 80W e anche dal ricarica wireless da 50W.

Per il momento questi sono i primi dettagli sul prossimo Oppo Find X9.