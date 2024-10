Il mercato cinese si arricchisce con un nuovo smartphone a marchio Oppo. L’azienda tech ha infatti da poco tenuto un importante evento durante il quale ha annunciato un nuovo dispositivo. Ci stiamo riferendo in particolare al nuovo Oppo K12 Plus, uno smartphone che può vantare rispetto a tutti i competitors la presenza di una batteria davvero enorme. Vediamo qui di seguito le caratteristiche principali.

Oppo K12 Plus, ufficiale nuovo mid-range con enorme batteria da 6400 mah

Nel corso delle ultime ore il produttore tech Oppo ha annunciato in veste ufficiale per il mercato cinese un nuovo smartphone medio di gamma super interessante. Come già accennato in precedenza, ci stiamo riferendo al nuovo Oppo K12 Plus. Quest’ultimo si distingue dagli altri dispositivi della concorrenza di questa fascia di prezzo per una caratteristica.

A bordo, in particolare, troviamo una batteria davvero esagerata pari a ben 6400 mah. Con quest’ultima, è assicurata un’eccellente autonomia. Lo smartphone dispone inoltre del supporto alla ricarica rapida da 80W e supporta anche 10W di ricarica inversa. Anche dal punto di vista estetico, troviamo un design piuttosto curato. La backcover è realizzata in vetro sia in colorazione Black sia in colorazione White. In questo caso, troviamo una particolare rifinitura simil marmorizzata.

La parte frontale dello smartphone è poi occupata da un ampio display con tecnologia SuperAMOLED con una diagonale pari a 6.7 pollici. La risoluzione è pari al FullHD+, è presente un refresh rate da 120Hz e la luminosità di picco raggiunge i 1100 nits. Le prestazioni sono invece affidate al soc Snapdragon 7 Gen 3 con tagli di memoria comprendenti fino a 12 GB di RAM LPDDR4X e fino a 512 GB di storage interno di tipo UFS 3.1.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo medio di gamma Oppo K12 Plus sarà disponibile all’acquisto per il mercato cinese ad un prezzo di partenza di circa 245 euro al cambio attuale.