Huawei si prepara a presentare i FreeClip 2 e due tablet

Settembre si preannuncia come un mese cruciale per Huawei. L’azienda ha già fissato per il 4 del mese un evento in cui mostrerà al pubblico alcune delle sue prossime novità. Huawei punta a sorprendere con un ventaglio di dispositivi che vanno dagli auricolari di nuova generazione fino ai tablet, senza dimenticare l’attesissimo Mate XT 2, il suo smartphone pieghevole di nuova generazione. Riguardo tali possibili novità, ci sono i FreeClip 2. Si tratta dell’evoluzione diretta degli auricolari presentati lo scorso dicembre, che avevano attirato l’attenzione per il loro design fuori dal comune a forma di “C-bridge”. Tale caratteristica, che li differenzia dagli auricolari tradizionali, dovrebbe essere confermata nella nuova versione, ma accompagnata da una serie di miglioramenti tecnici.

Novità in arrivo per l’ecosistema Huawei

Le indiscrezioni parlano di un notevole passo avanti nella qualità sonora, di una cancellazione del rumore più raffinata e, soprattutto, di una connettività di livello superiore. Si fa strada l’ipotesi che Huawei possa introdurre il supporto a Nearlink, uno standard emergente che promette velocità e stabilità nettamente migliori rispetto al Bluetooth.

Riguardo l’estetica, i FreeClip 2 dovrebbero arrivare in più varianti cromatiche, comprese le classiche Bianco e Nero e una più audace Blu Denim.

Non diffuse le novità presentate riguardano i tablet. Secondo voci vicine all’ambiente, sarebbero due i modelli pronti a fare il loro debutto. Uno è un dispositivo compatto da 8,8 pollici, pensato per chi cerca un prodotto leggero e maneggevole senza rinunciare alle prestazioni. La scarsità di dettagli disponibili non fa che accrescere la curiosità.

Accanto a tale proposta, Huawei dovrebbe presentare il nuovo MatePad 11.5 (edizione 2025). Una scelta più accessibile rivolta principalmente a studenti e utenti che cercano un equilibrio tra prestazioni e prezzo. Le specifiche trapelate delineano un dispositivo con schermo LCD a 120 Hz e risoluzione 2456×1600. Ad alimentarlo il processore Kirin 8020. A completare il quadro ci sarebbero una batteria particolarmente generosa da 10.100 mAh con ricarica rapida a 40W. Il prezzo previsto si aggirerebbe attorno ai 400 dollari. Un posizionamento che rende il nuovo dispositivo Huawei particolarmente competitivo nel segmento di riferimento.