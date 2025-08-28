Bridgestone e Lamborghini: la nuova Fenomeno vola oltre ogni limite

Il lancio della Lamborghini Fenomeno celebra il ventesimo anniversario del reparto design di Sant’Agata Bolognese. Solo 29 esemplari, ognuno destinato a diventare icona. Con il suo V12 da 1080 CV, la Fenomeno è la Lamborghini più veloce di sempre. Lo 0-100 km/h bruciato in 2,4 secondi. Lo 0-200 km/h coperto in appena 6,7 secondi. Quale altra supercar può sfidare simili numeri? Non è solo una supercar, è una scultura aerodinamica che incarna il DNA Lamborghini, l’essenza pura della velocità unita all’eccellenza Bridgestone.

Pneumatici Bridgestone su misura per la potenza al massimo

Bridgestone, Official Technical Partner della casa italiana, ha creato pneumatici specifici per domare il V12 più potente mai costruito a Sant’Agata. L’eredità della gamma Potenza incontra la ricerca più avanzata. Nascono gomme capaci di sostenere l’energia brutale della Fenomeno. Le misure 265/30 ZRF21 anteriori e 355/25 ZRF22 posteriori offrono precisione assoluta e reattività. La tecnologia Run Flat (RFT) consente di proseguire per 80 km a 80 km/h anche senza pressione. Non è un dettaglio: è sicurezza. Se la strada non basta, arrivano poi le versioni semi-slick omologate, realizzate per pista e asfalto. Aderenza estrema, prestazioni pure. Ogni curva, ogni frenata, ogni accelerazione trova nel pneumatico l’alleato silenzioso. Bridgestone ha firmato il controllo, la precisione e l’aderenza di una supercar destinata a entrare nella storia.

Innovazione e sostenibilità insieme per un auto fenomenale

La Fenomeno non è solo velocità, ma è anche tecnologia responsabile. I pneumatici sono sviluppati e prodotti in Italia con il sistema Virtual Tyre Development (VTD). Questa tecnologia riduce i test fisici dell’80%, elimina circa 200 prototipi e taglia del 60% il consumo di materie prime. L’efficienza si accompagna a una riduzione significativa delle emissioni di CO2. Da cinque anni Bridgestone è partner esclusivo per l’intera gamma di supercar Lamborghini: Huracán STO, Tecnica, EVO, Sterrato, Revuelto, Temerario e ora Fenomeno. Una collaborazione fondata su valori comuni: innovazione, performance, eccellenza.

Radoslaw Bolkowski ha sottolineato come il team abbia liberato tutto il potenziale del nuovo V12. Christian Mastro ha ricordato che oggi il 70% dei miglioramenti delle supercar nasce dai progressi sui pneumatici. Non è una coincidenza. È la prova che il futuro della velocità passa dalle gomme. La Fenomeno Bridgestone-Lamborghini è destinata a restare nella memoria. Una supercar unica, nata dall’incontro tra potenza assoluta e tecnologia.