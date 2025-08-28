Nuova Porsche Cayenne elettrica: potenza, design e interni da sogno

Le ultime immagini mostrano una Porsche Cayenne elettrica ormai libera dal camuffo. Il design appare a metà tra la Macan Electric e l’attuale Cayenne. Il cofano più compatto e il corpo squadrato conferiscono un aspetto muscoloso. Il passo allungato promette più spazio, senza aumentare troppo la lunghezza complessiva. Davanti spiccano gruppi ottici alti con tutte le funzioni integrate. Nel fascione inferiore trovano posto griglie attive capaci di ottimizzare l’aerodinamica. Dietro la nuova firma luminosa è tridimensionale e dona profondità allo sguardo. I paraurti e i passaruota in plastica opaca alleggeriscono visivamente le versioni base. Le varianti più prestigiose avranno finiture lucide o in tinta. Dettagli come i finestrini senza cornice rendono la linea fluida e moderna. I cerchi saranno da 20 a 23 pollici, con la Turbo pronta a sfoggiare prese d’aria maggiorate e un look più aggressivo.

Potenza da supercar e tech evoluto per l’elettrica Cayenne

La Porsche Cayenne elettrica sfrutta la piattaforma PPE a 800V, la stessa della Macan ma arricchita da soluzioni più raffinate. Sui modelli di punta debutta il sistema Active Ride Control, capace di gestire singolarmente ogni ruota per un comfort mai visto. Le sospensioni pneumatiche e il torque vectoring completano l’arsenale tecnico. Le versioni con due motori elettrici garantiranno da circa 400 fino a 800 o addirittura 900 CV. La batteria supererà i 100 kWh, andando oltre la capacità della sorella più compatta. Anche la praticità non verrà meno: la capacità di traino raggiungerà i 3.500 kg. La gamma comprenderà poi varianti SUV e Coupé, ognuna con un carattere definito, pensato per attrarre clienti diversi, senza rinunciare all’essenza Porsche.

Dentro tutto cambia, con l’abitacolo che si immerge in una dimensione digitale. La plancia ospita un display centrale curvo, un quadro strumenti completamente digitale e uno schermo riservato al passeggero. Un head-up display di ultima generazione proietta le informazioni essenziali sul parabrezza. I comandi fisici della Cayenne restano solo per la climatizzazione. Ogni altro aspetto sarà governato da superfici touch. Il pavimento piatto offre più spazio alla seconda fila. Comfort e tecnologia si fondono con dotazioni come il tetto panoramico elettrocromico e un impianto di illuminazione interna capace di creare atmosfere suggestive. La nuova Cayenne elettrica non sostituirà le versioni endotermiche, che resteranno a listino, ma piuttosto affiancherà la gamma, ampliando le possibilità di scelta.