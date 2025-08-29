Cerere rivela ciò che Marte e le lune ghiacciate tenevano nascosto

Se ci pensi, Cerere non ha mai goduto della stessa attenzione dei suoi “cugini” più famosi, come Marte o le lune ghiacciate di Giove e Saturno. Per anni è stato visto quasi come un sassolone un po’ anonimo che galleggia nella fascia principale degli asteroidi. Eppure, più lo si osserva, più rivela un passato che ha poco da invidiare a mondi considerati ben più promettenti per lo studio della vita.

Cerere sotto la lente: il pianeta nano che nascondeva acqua e energia chimica

Secondo una recente ricerca pubblicata su Science Advances, basata sui dati raccolti dalla missione Dawn della NASA, il pianeta nano avrebbe avuto non solo acqua liquida e molecole organiche, ma persino una fonte stabile di energia chimica. Un mix che, nel linguaggio dell’astrobiologia, equivale a dire: “condizioni potenzialmente abitabili”. E qui la storia diventa davvero intrigante.

Gli scienziati hanno ricostruito l’evoluzione interna di Cerere con modelli termici e chimici. Quello che emerge è che, miliardi di anni fa, il suo nucleo roccioso, scaldato dal decadimento radioattivo, era sufficientemente caldo da mantenere un oceano sotterraneo. Non un mare placido e immobile, ma un ambiente dinamico, alimentato da fluidi caldi che reagivano con i minerali delle rocce. La scena ricorda molto ciò che accade oggi nelle sorgenti idrotermali degli abissi terrestri, quei luoghi in cui la vita prospera senza bisogno della luce del Sole, grazie solo all’energia chimica sprigionata dall’incontro tra acqua e pietra.

È affascinante pensare che anche a quasi tre volte la distanza della Terra dal Sole, in un corpo di appena 940 chilometri di diametro, potesse esserci una sorta di banchetto invisibile per microbi. Non stiamo dicendo che ci sia stata vita, ma che gli ingredienti fondamentali — acqua, molecole organiche ed energia — avrebbero potuto esserci nello stesso momento.

Le osservazioni di Dawn già avevano fatto intuire qualcosa: le famose macchie brillanti sulla superficie, poi rivelatesi depositi salini lasciati da acque risalite dal sottosuolo, o la scoperta di composti organici a base di carbonio. Ora si aggiunge il tassello energetico, e il quadro prende un colore diverso.

Oggi, certo, Cerere appare molto più silenzioso e freddo, con l’acqua intrappolata in ghiaccio o in piccole sacche di salamoia. Ma questo passato, che poco a poco ricostruiamo, lo trasforma in un laboratorio naturale straordinario: un promemoria che anche i mondi apparentemente minori possono aver custodito storie complesse, forse persino vicine al concetto di “vita”.