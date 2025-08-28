Nissan Wave, la city car elettrica che cambierà tutto: niente più PIXO

Dopo mesi di indiscrezioni, il progetto che vede coinvolte Renault e Nissan prende una forma più chiara. Il debutto della nuova city car elettrica Nissan avverrà nel 2027, con un prezzo inferiore ai 20.000 euro. Un dettaglio che potrebbe scuotere un mercato affollato ma ancora in cerca di equilibrio. Ci si chiede già se sarà l’alternativa giusta per chi non vuole rinunciare a un modello pratico e accessibile. Il nome scelto è Wave, una novità assoluta nella gamma e non più Nissan Pixo, come molti pensavano. Wave non ha legami con il passato, se non una fugace apparizione come allestimento speciale della Micra.

Tecnologia semplice ed efficiente per una Nissan da città

Le basi tecniche confermano che il progetto Nissan utilizza la piattaforma AmpR Small, sviluppata con la collaborazione di Geely. Una scelta che unisce competenza europea e risorse asiatiche. Sotto il cofano troverà spazio un motore da 63 kW, fornito dalla Cina. Non si tratta di potenze esagerate, ma di ciò che serve in città. La batteria sarà la CATL da 30 kWh. Le indiscrezioni parlano di un’autonomia stimata di 300 chilometri WLTP. Quanta strada si può percorrere in città con una simile capacità? Probabilmente più di quanto molti si aspettino.

La produzione verrà affidata allo stabilimento Renault di Novo Mesto, in Slovenia. Nelle stesse linee nasceranno la nuova Twingo e una terza versione a marchio Dacia, attesa nel 2027 con un prezzo ancora più contenuto. L’ispirazione infatti arriva dalla nuova Renault Twingo, attesa nel 2026. Il modello francese offrirà fari rotondi e linee che evocano ricordi degli anni Novanta. Nissan avrà la sua interpretazione, fedele però al concetto di semplicità e praticità. Si immagina uno stile fresco, capace di conquistare un pubblico giovane ma non solo. La Nissan Wave diventa così il simbolo di un nuovo corso. Non nostalgia, ma un linguaggio che parla di modernità e concretezza. Quale sarà la reazione del pubblico alla nuova Nissan? Una piccola elettrica dal nome evocativo, pronta a muovere le città europee con novità.