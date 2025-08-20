Porsche Macan 4S, il SUV con l’equilibrio perfetto tra sportività e lusso – Recensione

Porsche Macan 4S è un SUV elettrico che offre prestazioni davvero incredibili, in confronto alle dimensioni del mezzo, elevando notevolmente anche il comfort, con una forte attenzione al lusso che l’utente può godere durante il suo utilizzo. Una vettura in vendita ad un prezzo di listino di partenza di 94.917 euro, ma capace di stupire sotto numerosi punti di vista. Scopriamola da vicino con la nostra recensione completa.

Design e esterni

Aggressività ed eleganza le ritroviamo anche da un punto di vista puramente estetico (bellissima la colorazione in dotazione), il frontale dimostra la forte attenzione al dettaglio da parte del brand tedesco, con due gruppi ottici LED di relative piccole dimensioni, separati dal cofano (con apertura elettroattuata), che lasciano spazio ad un frontale imponente. Le prese d’aria laterali e lo spoiler frontale (in colorazione argentata) danno sin da subito una forte impronta alla vettura.

Le sue dimensioni, essendo comunque un SUV, sono imponenti: 4,784 x 1,938 metri x 1,621 metri, con peso a vuoto di 2420 kg. Un mezzo pesante, ma che alla guida (e nelle prestazioni) sembra essere davvero leggero come una piuma. Spostando l’attenzione sul lato troviamo una certa linearità, senza linee spigolose o aggressive, anche se l’occhio viene direttamente catturato dagli pneumatici da 20 pollici (285/45 posteriori e 235/55 anteriori), impreziositi da ammortizzatori con Porsche Active Suspension Management (PASM) di serie e freni a disco ventilati.

Il posteriore vede la presenza di un LED che percorre tutto il portellone (presente anche lo spoiler alzabile tramite l’infotainment), cosa molto comune negli ultimi anni, con appena sotto il bellissimo logo Porsche. Il bagagliaio è elettroattuato, offre una buonissima capacità con due pozzetti laterali e la possibilità di abbattere i sedili per raggiungere profondità ancora maggiori.

Interni e Infotainment

Gli interni sono i classici Porsche con sedile anteriore elettroattuato, materiali utilizzati di altissima qualità e tanto spazio a disposizione per tutti i passeggeri. La similpelle utilizzata è morbida al tatto e comoda alla seduta, troviamo inserti in plastica di ottimo livello, un tettuccio panoramico anch’esso elettroattuato ed il volante di guida pluripremiato ed apprezzato in tutto il mondo.

Il sistema infotainment è estremamente interessante, monta Android Automotive OS, un quadro strumenti composto da tre display: 10,9 pollici sia nel lato passeggero (quest’ultimo oscurato al guidatore durante la guida) che centrale, per arrivare al cockpit da 12,6 pollici. Dal sistema è possibile eventualmente attivare anche l’head-up display, in questo caso non propriamente comodo, essendo comunque presente troppo in alto rispetto alla visuale di guida, andando in parte ad ostruirla o confonderla (purtroppo non è regolabile). I menù sono ben organizzati, facilmente comprensibili e raggiungibili con pochi tocchi (supporta Android Auto e Apple CarPlay anche in modalità wireless).

Non manca all’appello il caratteristico orologio centrale con altimetro e bussola, molto comodo se andate in montagna, come lo si può notare anche dalla modalità di guida Offroad, e i tanti settaggi che possono essere raggiunti tramite il sistema di infotainment. Il climatizzatore bizona, oltre che automatico, è settabile sia digitalmente che fisicamente con i pulsanti integrati direttamente sulla plancia, ricordando che i sedili sono ventilati e riscaldati.

L’impianto audio è Bose, qualità incredibile per dettaglio, nitidezza e potenza generale, con la sua capacità di raggiungere vette inimmaginabili su una vettura, grazie alla corretta disposizione di altoparlanti dislocati in ogni parte della stessa.

Motore e prestazioni

Porsche Macan 4S viene commercializzata nella variante dual-motor (presenti sull’asse anteriore e posteriore), con trazione integrale e gestione elettronica della coppia (ePTM). La potenza massima erogabile è di 330 kW (circa 448 cavalli, overboost a 380 kW e 516 CV) e coppia di 820 Nm (con Launch Control). Tutto ciò si tramuta in prestazioni davvero super, come accelerazione 0-100 km/h in soli 4,1 secondi (sempre con Launch Control) e velocità massima di 240 km/h.

Come anticipato, la vettura è completamente elettrica, la capacità della batteria è di 100 kWh lordi (circa 95 kWh netti), con supporto alla ricarica DC fino a 270 kW (le permette di passare dal 10 all’80% in soli 21 minuti) e AC (11 kW trifase, con ricarica in 10 ore dallo 0 al 100%). La sua autonomia, considerando un ciclo misto, è molto buona, si aggira tra i 512 e 606 km, dipendenti direttamente dal modo di utilizzo da parte dell’utente.

La guidabilità è estremamente comoda in ogni ambiente, durante le nostre settimane di test abbiamo avuto occasione di provarla nel centro di Milano e siamo rimasti piacevolmente colpiti dal raggio di sterzata ridottissimo e dalla silenziosità, dettata oltretutto da un coefficiente aerodinamico di 0,25. Nulla da dire sugli ammortizzatori, perfettamente in grado di ridurre al massimo ogni asperità del terreno; il sound, invece, è più aggressivo delle classiche elettriche, fermo restando non poter essere mai al livello di un modello endotermico.

Conclusioni e prezzo

In conclusione Porsche Macan 4S è il SUV elettrico da consigliare a tutti coloro che vogliono poter godere del lusso e della comodità che solo questa vettura riesce ad offrire, senza distogliere lo sguardo dalle prestazioni, un plus non da poco considerandone le dimensioni. A conti fatti è uno dei modelli elettrici sicuramente più interessanti, anche grazie ad una buonissima autonomia, ed una velocità di ricarica che difficilmente possiamo trovare altrove (se non su Tesla). Gli interni di qualità vi faranno sentire in un salotto su quattro ruote.

Il prezzo, come anticipato di poco superiore ai 94000 euro di listino, è elevato, ma a tutti gli effetti stiamo parlando di un SUV di lusso che offre in cambio tutta l’esperienza e la qualità di Porsche, una certezza, nonché la massima sicurezza di poter accedere ad una vettura completa sotto ogni punto di vista.