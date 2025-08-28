Ad
AndroidNews

Google Pixel 10: tre cose da sapere sulla batteria e sulla ricarica

Batteria e ricarica dei Google Pixel 10: assistenza obbligatoria, ricarica wireless a 25 W solo su Pro XL e nuovo salvaschermo PixelSnap.

scritto da Manuel De Pandis
Google Pixel 10 Pro Fold

Google Pixel 10 Pro Fold

La nuova serie Google Pixel 10 segna un passo avanti per il decennale della gamma, introducendo novità hardware e software che toccano anche un tema sempre discusso: batteria e ricarica. Accanto al supporto allo standard Qi2 e ai nuovi accessori PixelSnap, emergono tre aspetti fondamentali che gli utenti devono conoscere, tra nuove possibilità e limiti imposti da Google.

L’assistenza per l’integrità della batteria è obbligatoria

La prima novità riguarda la gestione della longevità delle batterie. Con il Pixel 9a, Google aveva introdotto l’Assistenza per l’integrità della batteria, funzione che riduce gradualmente la tensione e la velocità di ricarica dopo un certo numero di cicli, con l’obiettivo di prolungare la vita utile della cella. Sui Pixel 10 questa funzione non è più opzionale, ma diventa obbligatoria. Dopo 200 cicli di ricarica, il sistema inizia a regolare la tensione massima, continuando progressivamente fino a 1.000 cicli. In questo modo, le prestazioni vengono mantenute stabili, ma gli utenti potrebbero notare una lieve riduzione della velocità di ricarica.

La scelta di Google si lega a problematiche emerse su modelli precedenti, come i Pixel 4a e i Pixel 6a, che avevano registrato surriscaldamenti e cali di prestazioni della batteria. Con i sette anni di supporto software previsti per i nuovi modelli, la prudenza diventa un obbligo. Tuttavia, resta il confronto con altri produttori: Samsung dichiara fino a 2.000 cicli con l’80% di capacità residua, mentre OPPO e OnePlus arrivano a circa 1.600 cicli.

La seconda novità riguarda la ricarica rapida wireless. Tutti i Pixel 10 integrano magneti compatibili con lo standard Qi2, che migliora stabilità e dissipazione del calore. Tuttavia, solo il Pixel 10 Pro XL supporta la ricarica magnetica fino a 25 W tramite accessori PixelSnap. Gli altri modelli della gamma, inclusi Pixel 10, Pixel 10 Pro e Pixel 10 Pro Fold, si fermano a 15 W. Anche sul fronte cablato si notano differenze: il Pro XL arriva a 45 W, mentre gli altri restano a 30 W.

Google ha spiegato che queste limitazioni dipendono da fattori come raffreddamento interno e gestione termica. Il Pro XL dispone infatti di una camera di vapore per dissipare meglio il calore, mentre i modelli più compatti utilizzano sistemi tradizionali al grafene.

Un altro dettaglio è l’assenza della funzione Condividi batteria, presente dal Pixel 5 fino ai Pixel 9. La ricarica inversa wireless è stata rimossa a causa della nuova struttura magnetica necessaria per Qi2, che impedisce il funzionamento corretto della funzione.

Lo screensaver ottimizzato con PixelSnap

La terza novità riguarda l’esperienza d’uso quando i Pixel 10 vengono collegati al nuovo Caricabatterie PixelSnap. Il dispositivo riconosce automaticamente l’accessorio e propone l’attivazione del Salvaschermo di Android, recentemente aggiornato. Gli utenti possono scegliere tra diverse opzioni: controlli della smart home, meteo, orologio digitale o analogico e una selezione di sfondi. Si tratta di una funzione che trasforma il telefono in un piccolo hub informativo quando è in carica. Sul Pixel 10 Pro Fold il salvaschermo si adatta allo schermo interno aperto, mostrando i contenuti su un’area più ampia. Per gli altri modelli, Google ha previsto che funzioni simili vengano estese anche con i prossimi aggiornamenti di Android 16 QPR2.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!

Videomaker e filmmaker classe 1991, specializzato presso La Sapienza di Roma in Cinema e Arti dello Spettacolo e diplomato al Centro Sperimentale di Cinematografia.Videomaker pubblicitario per Brand di fama nazionale, per il web e la TV, Content Creator per Tecnoandroid, radiodocumentarista freelance per Rai Radio3.