Pixel 10, 10 Pro e 10 Pro XL: diffuse nuove immagini

Di recente, sono trapelate le immagini dei nuovi Pixel 10 e delle varianti 10 Pro e 10 Pro XL. Ecco cosa è emerso.

scritto da Margareth Galletta
Sta per arrivare un momento importante per Google e per gli appassionati di tecnologia. Si tratta dell’arrivo della serie Pixel 10. I nuovi modelli, che includono le varianti Pro e Pro XL, sono ormai privi di misteri. Ciò sia riguardo l’estetica che il piano tecnico. Grazie ad una serie di indiscrezioni trapelate è stato possibile ricostruire un quadro completo delle loro caratteristiche. L’evento di lancio è fissato per il 20 agosto. Ma l’attesa è stata alimentata da un colpo di scena. Evan Blass, noto per le sue anticipazioni accurate, ha diffuso una serie di render ufficiali privi di watermark. Tali immagini mostrano in dettaglio i tre modelli principali, confermando le scelte di design e i tratti distintivi che Google ha adottato.

Ecco cosa sappiamo sui nuovi Pixel 10 di Google

Il Pixel 10 si presenta come il modello base della nuova famiglia. È dotato di un display Actua da 6,3 pollici e sfrutta il processore Google Tensor G5. La memoria prevede 12GB di RAM e due opzioni di archiviazione interna, 128GB e 256GB. La batteria garantisce oltre 24 ore di autonomia e supporta la ricarica wireless Pixelsnap certificata Qi2. Il comparto fotografico combina una fotocamera frontale da 10,5MP con autofocus e tre sensori posteriori. Una principale da 48MP, una ultra grandangolare da 13MP e un teleobiettivo da 10,8MP. Lo zoom arriva fino a 20x e la registrazione video supporta il 4K. Il prezzo parte da 899 euro per il modello da 128GB. E sale a 999 euro per quello da 256GB.

La variante Pixel 10 Pro presenta uno schermo Super Actua sempre da 6,3 pollici. Condivide lo stesso processore ma sale a 16GB di RAM. La batteria, da 4.970mAh, mantiene l’autonomia superiore alle 24 ore e la compatibilità con la ricarica Qi2. Mentre la fotocamera anteriore balza a 42MP. Sul retro si trovano tre sensori da 50MP (principale), 48MP (ultra grandangolare) e 48MP (teleobiettivo). Con uno zoom fino a 100x e registrazione video in 8K.

Infine, il Pixel 10 Pro XL punta tutto sulle dimensioni e sulla capacità di archiviazione. Il display Super Actua raggiunge i 6,8 pollici, con lo stesso setup fotografico del Pro. La memoria interna parte da 256GB e arriva fino a 1TB. Mantenendo i 16GB di RAM. La batteria è leggermente più piccola, 4.870mAh. Ma conserva le prestazioni di durata e ricarica. I prezzi variano da 1.299 euro per la versione da 256GB. Fino a 1.689 euro per quella da 1TB.

