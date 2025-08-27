Xiaomi Power bank Slim

Xiaomi amplia la sua gamma di accessori con il lancio di un nuovo power bank Ultra-Slim da 5.000 mAh, pensato per chi desidera un dispositivo compatto, leggero e facile da trasportare. L’azienda cinese, nota per la varietà del suo catalogo, propone un modello che punta su dimensioni ridotte e sicurezza avanzata, senza sacrificare la capacità di ricarica rapida.

Design sottile e portabilità

La caratteristica principale del nuovo accessorio è la forma compatta. Con uno spessore di 11,8 mm e un peso di circa 110 grammi, il dispositivo si colloca tra i più sottili della categoria. Queste dimensioni lo rendono adatto a essere portato in tasca o in una piccola borsa, riducendo l’ingombro rispetto ai tradizionali power bank di fascia simile. Oltre al formato, Xiaomi ha lavorato sulla finitura esterna, progettata per migliorare la presa e limitare il rischio di scivolamento. L’attenzione al design ergonomico mostra come il marchio punti a unire praticità e comfort, aspetti fondamentali per un accessorio che accompagna spesso viaggi e spostamenti quotidiani.

Capacità e durata della batteria

Il cuore del dispositivo è una cella al litio-cobalto da 5.000 mAh. Xiaomi dichiara che la batteria mantiene oltre l’80% della capacità effettiva anche dopo 300 cicli completi di ricarica. Questo dato evidenzia una buona resistenza all’usura, importante per un accessorio pensato per un utilizzo frequente. La capacità di 5.000 mAh permette di fornire una ricarica completa a smartphone con batterie medio-piccole e di estendere l’autonomia dei modelli più grandi. Non si tratta di un power bank destinato a coprire più giorni di utilizzo, ma piuttosto di una soluzione di emergenza e praticità, adatta a chi cerca un prodotto tascabile.

Il nuovo Ultra-Slim supporta la ricarica rapida fino a 22,5 W quando è collegato a smartphone Xiaomi tramite il cavo integrato. In fase di ricarica del power bank stesso, invece, è possibile raggiungere un input massimo di 20 W.

Queste prestazioni lo collocano tra i modelli più efficienti della sua categoria. La compatibilità con la ricarica veloce garantisce tempi contenuti e consente di ridurre le attese, soprattutto per chi deve ripristinare velocemente la carica del proprio telefono durante la giornata.

Nonostante il design compatto, Xiaomi ha integrato numerose misure di sicurezza. Tra queste spicca un sensore di temperatura NTC, che effettua circa 240 controlli al minuto per mantenere stabile il funzionamento. A ciò si aggiunge una lamina di rame-grafite da 3.000 mm², che aiuta a dissipare il calore in modo uniforme durante i cicli di carica.

Il dispositivo è dotato di nove livelli di protezione, che coprono scenari come sovracorrente, sovratensione, surriscaldamento e cortocircuito. Questa attenzione alla sicurezza mira a ridurre i rischi tipici dei power bank di bassa qualità, assicurando un uso affidabile nel tempo.

Prezzo e disponibilità

Al momento, il nuovo power bank è disponibile solo in Cina, dove parte di un programma di crowdfunding che consente ai primi utenti di acquistarlo a 139 yuan, pari a circa 17 euro al cambio attuale. La strategia di Xiaomi, già adottata in passato per altri accessori, consente di testare la domanda del mercato interno prima di un lancio internazionale.

Non ci sono ancora conferme ufficiali sull’arrivo in Europa. Tuttavia, considerando che modelli precedenti della stessa serie sono stati distribuiti anche al di fuori della Cina, è probabile che il Power Bank Ultra-Slim da 5.000 mAh arrivi nei prossimi mesi anche nel nostro continente.