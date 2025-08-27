CoopVoce EVO 250: 250GB, minuti illimitati e 1000 SMS a 9,90€!

A volte sembra che le offerte telefoniche parlino un linguaggio complicato, fatto di clausole e vincoli nascosti. Con CoopVoce invece è tutto molto più diretto: EVO 250 ti mette in mano 250 giga di internet veloce, minuti illimitati e ben 1000 SMS da usare come vuoi, il tutto a 9,90 euro al mese. Nessuna sorpresa, nessun aumento improvviso: la cifra resta sempre la stessa, mese dopo mese. È una di quelle certezze che non danno pensieri, soprattutto perché CoopVoce non ha mai alzato i prezzi ai suoi clienti fin dalla sua nascita.

Con CoopVoce EVO 250 hai 250GB e chiamate illimitate senza sorprese

Un altro punto interessante è che l’offerta non ha vincoli. Non ci sono penali, costi extra o strane condizioni: la libertà è totale. Puoi navigare, chiamare, mandare messaggi e, se vuoi, usare la rete come hotspot gratuito per connettere anche gli altri tuoi dispositivi. E quando sei in viaggio in Europa o nel Regno Unito, i tuoi giga si spostano con te, proprio come in Italia, almeno per i primi 30 giorni: un bel vantaggio per chi non vuole preoccuparsi di costi aggiuntivi appena varca il confine.

Attivare EVO 250 è semplice e puoi scegliere tu come farlo: online, con la SIM spedita direttamente a casa, oppure in uno dei 900 punti vendita Coop. L’attivazione ha un costo chiaro e trasparente: 10 euro se sei un nuovo cliente, mentre se hai già CoopVoce il passaggio all’offerta costa 9,90 euro una tantum. Niente di complicato, insomma.

C’è poi un dettaglio curioso che rende tutto più conveniente: con l’iniziativa “Autoricarica con la spesa”, ogni volta che fai acquisti nei supermercati Coop puoi trasformare i tuoi punti in credito telefonico. È come se la tua spesa di tutti i giorni si trasformasse in minuti e giga extra, senza che tu debba fare nulla.

In più, c’è attenzione anche alla sostenibilità. Le SIM di CoopVoce sono ecoSIM, realizzate con plastica riciclata proveniente da vecchi frigoriferi: un piccolo gesto, ma significativo per chi tiene all’ambiente.

Insomma, EVO 250 è pensata per chi vuole tanta connessione, zero complicazioni e un prezzo che non cambia. Una scelta trasparente, solida e senza fronzoli, con in più la garanzia di una rete che copre il 99,8% del territorio nazionale.