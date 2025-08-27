Xiaomi 16 Pro Mini: il debutto di un top di serie

Xiaomi è pronta a rivoluzionare la propria serie con una proposta assolutamente inedita. Stiamo parlando del 16 Pro Mini. Dopo settimane di indiscrezioni, l’esistenza del dispositivo è stata confermata dallo stesso CEO dell’azienda, alimentando le aspettative del pubblico. A rendere ancora più concreto l’arrivo ci ha pensato il leaker Digital Chat Station, che ha diffuso nuovi dettagli tecnici sul modello compatto, capace di abbinare dimensioni ridotte a prestazioni da vero top di gamma.

Xiaomi 16 Pro Mini: batteria da record e nuove tecnologie

Il cuore del nuovo smartphone sarà il chip Qualcomm Snapdragon 8 Elite 2, soluzione che conferma la volontà di Xiaomi di proporre subito il meglio della tecnologia mobile. Nonostante la diagonale da 6,3”, quindi più contenuta rispetto alle altre versioni del brand, il dispositivo ospiterà una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50MP da 1/1,28”, affiancata anche da un tele periscopico. Caratteristica questa che lo colloca, di diritto, nella fascia premium. Ovvero quel settore di mercato che prevede un pubblico che cerca un telefono potente ma compatto.

Il vero punto di svolta è però la batteria. Secondo le indiscrezioni, Xiaomi avrebbe scelto una cella da 6.300mAh con tecnologia al silicio-carbonio (Si-C). Tale soluzione, sempre più adottata in Cina, garantisce una densità energetica superiore e consente di conciliare grande capacità e dimensioni contenute. Elemento questo che potrebbe rendere il 16 Pro Mini uno dei telefoni compatti con l’autonomia più elevata del mercato attuale.

Non mancano funzionalità extra come ricarica wireless, certificazione IP contro polvere e acqua e sensore di impronte digitali a ultrasuoni integrato sotto lo schermo. Tutto ciò va a comporre un profilo da vero top di serie. Resta da capire solo se il modello sarà distribuito anche a livello mondiale. In quanto, negli ultimi anni, le versioni Pro della serie sono rimaste confinate al mercato cinese, ma le dichiarazioni del CEO lasciano intendere un possibile cambio di rotta.