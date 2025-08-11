One UI 8 Watch: nel 2025 l’aggiornamento raggiungerà più modelli di Samsung Galaxy Watch

Samsung ha dichiarato ufficialmente che la One UI 8 Watch, basata su Wear OS 6, arriverà nel corso del 2025 su un numero maggiore di Galaxy Watch. L’annuncio è arrivato in seguito alla presentazione del programma beta di One UI 8 per alcuni smartphone, ma la conferma riguarda in particolare il futuro degli smartwatch del marchio.

Attualmente, la nuova interfaccia è disponibile solo sui modelli più recenti. Tra cui i Galaxy Watch8, Galaxy Watch8 Classic e Galaxy Watch Ultra (2025), oltre al GalaxyWatch Ultra (2024), aggiornato persino prima della comunicazione ufficiale. Secondo quanto dichiarato, l’update sarà esteso a una gamma più ampia di utenti, offrendo strumenti motivazionali per la salute oltre che un’interfaccia più raffinata ed intuitiva.

One UI 8 Watch: modelli compatibili e priorità di rilascio

Oltre alla serie Galaxy Watch8, Samsung aveva già confermato che One UI 8 Watch raggiungerà anche il GalaxyWatch5, Watch5 Pro, Galaxy Watch6, Watch6 Classic, Galaxy Watch7 e Galaxy Watch Ultra. Non mancheranno gli aggiornamenti anche per Galaxy Watch4 e Watch4 Classic, anche se è probabile che le generazioni più recenti ricevano l’update prima delle altre.

Resta incerta la lista definitiva delle funzioni che arriveranno su ciascun modello. L’ azienda sudcoreana, per ora, non ha fornito tempistiche ufficiali, né tantomeno dettagli su eventuali differenze tra le versioni destinate ai vari smartwatch. Quindi online si parla solo di eventuali indiscrezioni o fughe di notizie. Ciò che appare chiaro è sicuramente l’ intenzione di unire il tutto in un’ unica esperienza d’uso, offrendo a più persone possibile un’interfaccia migliorata e strumenti legati al benessere già presenti sugli ultimi modelli.

Insomma, con questa strategia, Samsung rafforza il legame tra il proprio ecosistema di dispositivi e il software sviluppato in collaborazione con Google. L’espansione della One UI 8 Watch conferma l’impegno nel garantire aggiornamenti a lungo termine e nel mantenere un’esperienza coerente tra smartwatch anche di diverse generazioni.