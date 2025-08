Galaxy Z Fold 7 sorprende nei test di resistenza

Il nuovo Galaxy Z Fold 7 dimostra che eleganza e solidità possono convivere in un unico smartphone pieghevole. Il noto youtuber JerryRigEverything, noto per le sue prove estreme su dispositivi tecnologici, di recente, ha sottoposto questo nuovo gioiello Samsung a torsioni, graffi e polvere. Il risultato è stato sorprendente, il telefono si è piegato ma non si è spezzato. La nuova cerniera, progettata per resistere a 500.000 aperture, infatti è riuscita a mantenere intatta la sua struttura, confermando i progressi ingegneristici compiuti dall’azienda coreana. Nemmeno la sabbia è riuscita a compromettere il funzionamento del display interno. Il quale non ha mostrato crepe o cedimenti di alcun tipo.

L’unico tallone d’Achille del Galaxy Z Fold 7? Il display interno

Samsung ha puntato su un design sottile, con appena 5,5mm di spessore da aperto, ma non ha sacrificato la resistenza. Zack Nelson, con il suo consueto sarcasmo, ha definito il risultato “magia nera”, sottolineando come la settima generazione di Fold riesca a unire leggerezza e robustezza. Le prove di resistenza hanno confermato che il dispositivo può sopportare un uso quotidiano intenso, anche in situazioni poco “gentili”.

Nonostante le prestazioni eccellenti, un punto debole resta però evidente, ovvero il pannello pieghevole interno. A differenza dello schermo esterno in Gorilla Glass Victus 2, quello interno risulta essere vulnerabile ai graffi già con una semplice unghia. La scala Mohs lo colloca al livello 2, un limite comune a tutti i pieghevoli con protezione plastica. A tal proposito, Samsung, consapevole di questa criticità, offre la sostituzione gratuita della pellicola protettiva entro il primo anno di utilizzo.

Insomma, sul mercato, il Galaxy Z Fold 7 si presenta come il più raffinato tra i pieghevoli a libretto. Il dispositivo unisce multitasking avanzato, batteria a lunga durata e fotocamera da 200MP, attirando sia appassionati di tecnologia sia professionisti in cerca di versatilità. Le prime recensioni confermano che, nonostante il prezzo elevato, l’esperienza d’uso offerta giustifica l’investimento. Se il futuro degli smartphone è pieghevole, Samsung ha dimostrato di poter guidare la corsa verso il successo.