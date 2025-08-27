Xiaomi Mouse 2 Comfort Edition, ergonomico super-economico

Xiaomi ha rinnovato il concetto di comfort per gli accessori da scrivania con il nuovo Mouse 2 Comfort Edition, un mouse wireless economico ma raffinato. Il primo impatto promette molto con un design ergonomico asimmetrico che si adatta alla mano, sostenendo il pollice e distribuendo il peso sul palmo per ridurre la fatica durante lunghe sessioni al PC.

Leggerissimo — circa 63 g senza batteria — questo mouse combina una superficie opaca piacevole al tatto con interruttori TTC silenziosi, che assicurano clic discreti ma con buona risposta al tocco, ideale per ambienti silenziosi, condivisi con altre persone o pubblici. La rotella larga in silicone offre uno scorrimento fluido e piacevole, mentre due pulsanti laterali sotto il pollice facilitano la navigazione back/forward nei browser.

Connettività flessibile e funzionalità smart con il nuovo mouse Comfort Edition di Xiaomi

Il modello supporta la doppia modalità di connessione: una classica 2,4 GHz tramite nano-ricevitore e il più moderno Bluetooth, con possibilità di passare facilmente da un dispositivo all’altro. Questa versatilità lo rende perfetto per chi lavora su laptop e tablet contemporaneamente. Anche il sensore ottico è ottimo, per l’esattezza da 1200 DPI. Potremmo dire che siamo difronte ad un sensore equilibrato — non troppo lento, non troppo sensibile — adatto a compiti quotidiani e produttività.

Non manca l’attenzione anche ai dettagli pratici: il ricevitore si conserva nel vano batteria, così non lo si perde; i piedini in PTFE favoriscono uno scorrimento impeccabile su vari tipi di superficie; e un indicatore LED segnala lo stato di connessione o lo stato della batteria.

Il Mouse 2 Comfort Edition è disponibile in due colorazioni: bianco o nero, e punta a un prezzo di lancio da crowdfunding di poco più di 10 €. Un’offerta notevole che si focalizza su ergonomia, versatilità e qualità costruttiva. In sintesi, Xiaomi offre un accessorio entry-level pensato per durare — ideale per studenti, smart worker e chiunque stia tante ore al pc.