Microsoft prepara un restyling di SharePoint entro fine 2025

Microsoft prosegue il lavoro di semplificazione delle sue piattaforme cloud e annuncia un importante aggiornamento per SharePoint. Secondo la roadmap ufficiale, entro novembre 2025 arriverà un rinnovamento della Document Library, il cuore del sistema di archiviazione e collaborazione. L’obiettivo dichiarato è rendere l’esperienza d’uso più vicina a quella già offerta da OneDrive, considerata da molti utenti più immediata e intuitiva.

Tra le novità principali figura la barra dei comandi ridisegnata, con uno stile moderno e minimale, pensato per ridurre i passaggi necessari alle operazioni più comuni. Verranno introdotti anche filtri e visualizzazioni personalizzate, funzioni già consolidate su OneDrive e particolarmente richieste anche in ambito aziendale. Un ulteriore cambiamento riguarda i tool di gestione e personalizzazione. Saranno infatti integrati in un unico menù, così da semplificare la navigazione e velocizzare la modifica di file e cartelle.

Microsoft: novità attese ma date incerte per SharePoint

L’aggiornamento sarà distribuito a livello globale e interesserà sia gli utenti commerciali standard di Microsoft 365 sia gli ambienti governativi, inclusi GCC, GCC-High e persino il Dipartimento della Difesa statunitense. Una conferma della centralità strategica di SharePoint nel panorama Microsoft. Resta però un’incertezza. Proprio. come accaduto in passato, le date indicate nella roadmap potrebbero subire modifiche. Non è escluso che alcune funzioni vengano posticipate o modificate, o addirittura cancellate prima del rilascio definitivo. Basti pensare al recente rinvio di una funzione Copilot per Teams, slittata dal 2025 all’agosto 2026.

In ogni caso, l’ obiettivo di Redmond è quello di fare diventare SharePoint non solo un potente strumento di gestione dei contenuti aziendali, ma anche più coerente con il sistema Microsoft 365. L’aggiornamento della Document Library segue questa strategia, puntando a ridurre la curva di apprendimento e a migliorare la produttività.

Gli utenti, da parte loro, attendono miglioramenti concreti anche sul fronte della gestione dei permessi, delle migrazioni di contenuti e dell’ottimizzazione delle risorse, temi che spesso hanno generato critiche. La nuova interfaccia sarà quindi un passo in avanti, ma la sfida per Microsoft resta quella di equilibrare semplicità, sicurezza e potenza operativa in un unico ambiente.